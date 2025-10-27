Несмотря на заявления Москвы о «недейственности» санкций, авиационная отрасль России ощущает их влияние все острее.
Главные тезисы
- Санкции затрагивают авиационную отрасль России, приводя к увеличению аварийных посадок и росту стоимости авиабилетов.
- Нехватка запчастей и сервисного обслуживания самолетов осложняет обстановку в российской гражданской авиации.
- Российские авиакомпании, включая "Аэрофлот", сталкиваются со снижением безопасности перелетов и ростом доли аэропортовых расходов.
"Аэрофлот" оказался в шаге от банкротства
Несмотря на заявления о том, что санкции бездействуют, авиаотрасль РФ их серьезно чувствует. Ведь ограничение доступа к современным самолетам, запчастям и сервисному обслуживанию лишь усугубляет кризис в российской авиации.
В итоге главными заложниками ситуации становятся пассажиры, оплачивающие растущие расходы отрасли по собственным кошелькам.
В частности, "Аэрофлот" предупредил о новом существенном росте стоимости авиабилетов в России. За первое полугодие 2025 г. средние тарифы компании уже выросли на 6%.
Как отметили во внешней разведке, это подвергает угрозе не только комфорт, но и безопасность перелетов в России.
Кроме того, острой проблемой является и рост доли аэропортовых расходов — по некоторым направлениям она уже достигает 30% стоимости билета.
Чтобы покрывать эти расходы, российские авиакомпании вводят дополнительный инфраструктурный сбор, который в итоге ляжет на плечи пассажиров. Глава "Аэрофлота" открыто признал: перевести все расходы на авиаперевозчиков невозможно, а альтернативных источников дохода нет.
