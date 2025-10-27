Компании гражданской авиации РФ близки к банкротству — что происходит
Компании гражданской авиации РФ близки к банкротству — что происходит

Служба внешней разведки Украины
Аэрофлот
Несмотря на заявления Москвы о «недейственности» санкций, авиационная отрасль России ощущает их влияние все острее.

Главные тезисы

  • Санкции затрагивают авиационную отрасль России, приводя к увеличению аварийных посадок и росту стоимости авиабилетов.
  • Нехватка запчастей и сервисного обслуживания самолетов осложняет обстановку в российской гражданской авиации.
  • Российские авиакомпании, включая "Аэрофлот", сталкиваются со снижением безопасности перелетов и ростом доли аэропортовых расходов.

"Аэрофлот" оказался в шаге от банкротства

Несмотря на заявления о том, что санкции бездействуют, авиаотрасль РФ их серьезно чувствует. Ведь ограничение доступа к современным самолетам, запчастям и сервисному обслуживанию лишь усугубляет кризис в российской авиации.

В итоге главными заложниками ситуации становятся пассажиры, оплачивающие растущие расходы отрасли по собственным кошелькам.

В частности, "Аэрофлот" предупредил о новом существенном росте стоимости авиабилетов в России. За первое полугодие 2025 г. средние тарифы компании уже выросли на 6%.

Однако это только начало — в будущем цены подскочат еще больше. Причиной называют стремительное удорожание обслуживания самолетов и пассажиров. К этому добавляется и все более глубокая проблема с техническим состоянием воздушных судов: из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания в условиях санкций растет количество поломок, а следовательно, и аварийных посадок.

Как отметили во внешней разведке, это подвергает угрозе не только комфорт, но и безопасность перелетов в России.

Кроме того, острой проблемой является и рост доли аэропортовых расходов — по некоторым направлениям она уже достигает 30% стоимости билета.

Чтобы покрывать эти расходы, российские авиакомпании вводят дополнительный инфраструктурный сбор, который в итоге ляжет на плечи пассажиров. Глава "Аэрофлота" открыто признал: перевести все расходы на авиаперевозчиков невозможно, а альтернативных источников дохода нет.

