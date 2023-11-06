Компанії з Нідерландів в обхід санкцій продовжують поставляти товари до РФ

Що відомо про порушення антиросійських санкцій компаніями з Нідерландів

Журналісти видання проаналізували інформацію про експортний баланс між Нідерландами та Туреччиною у період з 2021 по 2023 рік.

Зазначається, що поставки продукції з Нідерландів до Туреччини значно зросли протягом останніх двох років, тобто, від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України та введення західними країнами санкцій проти Росії.

Зокрема, журналісти дізнались, що за перший квартал цього року з Нідерландів до Туреччини було експортовано заборонених до продажу Росії товарів на суму в 869 млн євро.

За даними агентства національної статистики Нідерландів, це на 91% вище, ніж за попередні 2 роки.

Автори матеріалу роблять висновок, що все свідчить про обхід компаніями з Нідерландів введених проти Росії санкцій.

Безумовно, це виглядає саме так. Але ми не можемо цього підтвердити чіткими доказами, - пояснює журналістам представник агентства національної статистики. Поширити

Як країни Середньої Азії допомагають Нідерландам обходити антиросійські санкції

Окрім цього журналісти вказують на зростання експорту продукції з Нідерландів до Казахстану, Білорусі, Вірменії, Киргизстану та Узбекистану.

Зазначається, що у порівнянні із аналогічним періодом за 2021 рік експорт до цих країн зріс на 75%.

Автори матеріалу підкреслюють, що продавати касові апарати, обчислювальну техніку та текстові процесори наразі у Росію заборонено

Однак у другому кварталі цього року кожну десяту одиницю офісної техніки, виробленої в Нідерландах, було відправлено до Туреччини.

Журналісти зазначають, що наразі Туреччина замінила Росію на другому місці за обсягами експорту продукції з Нідерландів.

Журналісти додали, що експорт великогабаритних автомобілів до РФ у другому кварталі 2021 року становив 11 млн євро.

Однак у першому кварталі цього року експорт вантажівок та автобусів до Туреччини становив 77 млн євро.

У 2021 році частка експорту до Туреччини на цьому ринку, як і раніше, становила 0,5% порівняно з 1,8% експорту до Росії. Цього року експорт до Туреччини становив 3%.