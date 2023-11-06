Компании из Нидерландов в обход санкций продолжают поставлять товары в РФ

Что известно о нарушении антироссийских санкций компаниями из Нидерландов

Журналисты издания проанализировали информацию об экспортном балансе между Нидерландами и Турцией в период с 2021 по 2023 год.

Отмечается, что поставки продукции из Нидерландов в Турцию значительно возросли за последние два года, то есть, с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины и введения западными странами санкций против России.

В частности, журналисты узнали, что за первый квартал этого года из Нидерландов в Турцию были экспортированы запрещенные к продаже России товары на сумму в 869 млн евро.

По данным агентства национальной статистики Нидерландов, это на 91% выше, чем в предыдущие 2 года.

Авторы материала делают вывод, что все свидетельствует об обходе компаниями из Нидерландов введенных против России санкций.

Безусловно, это смотрится именно так. Но мы не можем этого подтвердить четкими доказательствами, – объясняет журналистам представитель агентства национальной статистики. Поделиться

Как страны Средней Азии помогают Нидерландам обходить антироссийские санкции

Кроме того, журналисты указывают на рост экспорта продукции из Нидерландов в Казахстан, Беларусь, Армению, Кыргызстан и Узбекистан.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год экспорт в эти страны вырос на 75%.

Авторы материала подчеркивают, что продавать кассовые аппараты, вычислительную технику и текстовые процессоры в Россию запрещено

Однако во втором квартале этого года каждая десятая единица офисной техники, произведенной в Нидерландах, была отправлена в Турцию.

Журналисты отмечают, что Турция заменила Россию на втором месте по объемам экспорта продукции из Нидерландов.

Журналисты добавили, что экспорт крупногабаритных автомобилей в РФ во втором квартале 2021 года составил 11 млн. евро.

Однако в первом квартале этого года экспорт грузовиков и автобусов в Турцию составил 77 млн. евро.

В 2021 году доля экспорта в Турцию на этом рынке по-прежнему составляла 0,5% по сравнению с 1,8% экспорта в Россию. В этом году экспорт в Турцию составил 3%.