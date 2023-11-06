Компании из Нидерландов в обход санкций продолжают поставлять товары в РФ

Компании из Нидерландов при посредничестве Турции продолжают поставлять России подсанкционные товары, вероятно, двойное значение.
Что известно о нарушении антироссийских санкций компаниями из Нидерландов
Журналисты издания проанализировали информацию об экспортном балансе между Нидерландами и Турцией в период с 2021 по 2023 год.
Отмечается, что поставки продукции из Нидерландов в Турцию значительно возросли за последние два года, то есть, с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины и введения западными странами санкций против России.
В частности, журналисты узнали, что за первый квартал этого года из Нидерландов в Турцию были экспортированы запрещенные к продаже России товары на сумму в 869 млн евро.
По данным агентства национальной статистики Нидерландов, это на 91% выше, чем в предыдущие 2 года.
Авторы материала делают вывод, что все свидетельствует об обходе компаниями из Нидерландов введенных против России санкций.
Как страны Средней Азии помогают Нидерландам обходить антироссийские санкции
Кроме того, журналисты указывают на рост экспорта продукции из Нидерландов в Казахстан, Беларусь, Армению, Кыргызстан и Узбекистан.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом за 2021 год экспорт в эти страны вырос на 75%.
Авторы материала подчеркивают, что продавать кассовые аппараты, вычислительную технику и текстовые процессоры в Россию запрещено
Однако во втором квартале этого года каждая десятая единица офисной техники, произведенной в Нидерландах, была отправлена в Турцию.
Журналисты отмечают, что Турция заменила Россию на втором месте по объемам экспорта продукции из Нидерландов.
Журналисты добавили, что экспорт крупногабаритных автомобилей в РФ во втором квартале 2021 года составил 11 млн. евро.
Однако в первом квартале этого года экспорт грузовиков и автобусов в Турцию составил 77 млн. евро.
В 2021 году доля экспорта в Турцию на этом рынке по-прежнему составляла 0,5% по сравнению с 1,8% экспорта в Россию. В этом году экспорт в Турцию составил 3%.
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