"Комп'ютерна помилка". Британська радіостанція випадково оголосила про смерть короля Чарльза

У Британії радіостанція Radio Caroline попросила вибачення після того, як помилково оголосила про смерть короля Чарльза.
Головні тези:
- Радіостанція Radio Caroline помилково оголосила про смерть короля Чарльза та вибачилася за непорозуміння.
- Оголошення про смерть було результатом “комп'ютерної помилки”, коли активувалася процедура “Смерть монарха”.
Британська радіостанція випадково оголосила про смерть короля Чарльза
Радіостанція Radio Caroline, яка веде мовлення на півдні Англії та в регіоні Мідлендс, зробила оголошення про смерть короля та транслювала гімн God Save the King.
Один із онлайн-слухачів повідомив, що зрештою трансляція раптово перервалася, після чого ведучі повідомили про призупинення програми. Ефір перервали на 15 хвилин.
Після того, як ведучі вибачилися за плутанину, з'ясувалося, що оголошення було зроблено внаслідок "комп'ютерної помилки".
Він додав, що Radio Caroline із задоволенням транслювало різдвяне послання Її величності королеви, а тепер і короля, сподівається робити це ще багато років.
Ми вибачаємося перед Його величністю королем та нашими слухачами за будь-які неприємності.
Один з коментаторів написав: "Це було шоком, але після того, як я розповів про це дружині та сусідам, я зрозумів, що це була помилка — і, можливо, це було полегшенням, але потім я почав сміятися".
Інший коментатор був більш стривожений оголошенням:
У вівторок король Чарльз і королева Камілла прибули до Белфаста з першим цьогорічним візитом до Північної Ірландії, провівши попередній день на королівській виставці квітів у Челсі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-