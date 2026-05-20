"Комп'ютерна помилка". Британська радіостанція випадково оголосила про смерть короля Чарльза
Джерело:  The Independent

У Британії радіостанція Radio Caroline попросила вибачення після того, як помилково оголосила про смерть короля Чарльза.

Головні тези:

  • Радіостанція Radio Caroline помилково оголосила про смерть короля Чарльза та вибачилася за непорозуміння.
  • Оголошення про смерть було результатом “комп'ютерної помилки”, коли активувалася процедура “Смерть монарха”.

Радіостанція Radio Caroline, яка веде мовлення на півдні Англії та в регіоні Мідлендс, зробила оголошення про смерть короля та транслювала гімн God Save the King.

Один із онлайн-слухачів повідомив, що зрештою трансляція раптово перервалася, після чого ведучі повідомили про призупинення програми. Ефір перервали на 15 хвилин.

Після того, як ведучі вибачилися за плутанину, з'ясувалося, що оголошення було зроблено внаслідок "комп'ютерної помилки".

Через комп'ютерну помилку в нашій головній студії у вівторок після обіду (19 травня) випадково була активована процедура "Смерть монарха", яку всі британські станції тримають у готовності, сподіваючись, що вона не знадобиться, і помилково було оголошено, що Його королівська високість король помер, — заявив керівник станції Пітер Мур у своїх соцмережах.

Він додав, що Radio Caroline із задоволенням транслювало різдвяне послання Її величності королеви, а тепер і короля, сподівається робити це ще багато років.

Ми вибачаємося перед Його величністю королем та нашими слухачами за будь-які неприємності.

Один з коментаторів написав: "Це було шоком, але після того, як я розповів про це дружині та сусідам, я зрозумів, що це була помилка — і, можливо, це було полегшенням, але потім я почав сміятися".

Інший коментатор був більш стривожений оголошенням:

Я почув це, працюючи в нашому гаражі. Я кинувся в дім, кричачи дружині: "Він помер! Чарлі, чорт забирай, помер! Вона здивовано подивилася на мене і сказала: "Але ж він тільки вчора був на виставці квітів. Після ретельного перегляду новинних сайтів ми дійшли висновку, що, можливо, мені слід на деякий час відмовитися від алкоголю.

У вівторок король Чарльз і королева Камілла прибули до Белфаста з першим цьогорічним візитом до Північної Ірландії, провівши попередній день на королівській виставці квітів у Челсі.

