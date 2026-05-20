"Компьютерная ошибка". Британская радиостанция случайно объявила о смерти короля Чарльза

В Британии радиостанция Radio Caroline принесла извинения после того, как ошибочно объявила о смерти короля Чарльза.
Главные тезисы
- Радиостанция Radio Caroline в Британии ошибочно объявила о смерти короля Чарльза из-за компьютерной ошибки.
- Ошибка активировала процедуру “Смерть монарха”, что привело к трансляции гимна и прерыванию программы на 15 минут.
Британская радиостанция случайно объявила о смерти короля Чарльза
Радиостанция Radio Caroline, вещающая на юге Англии и в регионе Мидлендс, сделала объявление о смерти короля и транслировала гимн God Save the King.
Один из онлайн-слушателей сообщил, что в конце концов трансляция внезапно прервалась, после чего ведущие сообщили о приостановке программы. Эфир прервали на 15 минут.
После того, как ведущие извинились за путаницу, выяснилось, что объявление было сделано в результате "компьютерной ошибки".
Он добавил, что Radio Caroline с удовольствием транслировало рождественское послание Ее величеству королевы, а теперь и короля, надеется делать это еще много лет.
Мы извиняемся перед Его величеством королем и нашими слушателями за любые неприятности.
Один из комментаторов написал: "Это было шоком, но после того, как я рассказал об этом жене и соседям, я понял, что это была ошибка, и, возможно, это было облегчением, но потом я стал смеяться".
Другой комментатор был более встревожен объявлением:
Во вторник король Чарльз и королева Камилла прибыли в Белфаст с первым визитом в Северную Ирландию, проведя предыдущий день на королевской выставке цветов в Челси.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-