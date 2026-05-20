"Компьютерная ошибка". Британская радиостанция случайно объявила о смерти короля Чарльза
В Британии радиостанция Radio Caroline принесла извинения после того, как ошибочно объявила о смерти короля Чарльза.

Главные тезисы

  • Радиостанция Radio Caroline в Британии ошибочно объявила о смерти короля Чарльза из-за компьютерной ошибки.
  • Ошибка активировала процедуру “Смерть монарха”, что привело к трансляции гимна и прерыванию программы на 15 минут.

Радиостанция Radio Caroline, вещающая на юге Англии и в регионе Мидлендс, сделала объявление о смерти короля и транслировала гимн God Save the King.

Один из онлайн-слушателей сообщил, что в конце концов трансляция внезапно прервалась, после чего ведущие сообщили о приостановке программы. Эфир прервали на 15 минут.

После того, как ведущие извинились за путаницу, выяснилось, что объявление было сделано в результате "компьютерной ошибки".

Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник после обеда (19 мая) случайно была активирована процедура "Смерть монарха", которую все британские станции держат в готовности, надеясь, что она не понадобится, и ошибочно было объявлено, что Его королевское высочество король умер, — заявил руководитель станции.

Он добавил, что Radio Caroline с удовольствием транслировало рождественское послание Ее величеству королевы, а теперь и короля, надеется делать это еще много лет.

Мы извиняемся перед Его величеством королем и нашими слушателями за любые неприятности.

Один из комментаторов написал: "Это было шоком, но после того, как я рассказал об этом жене и соседям, я понял, что это была ошибка, и, возможно, это было облегчением, но потом я стал смеяться".

Другой комментатор был более встревожен объявлением:

Я услышал это, работая в нашем гараже. Я бросился в дом, крича жене: "Он умер! Чарли, черт возьми, умер! Она удивленно посмотрела на меня и сказала: "Но он только вчера был на выставке цветов. После тщательного просмотра новостных сайтов мы пришли к выводу, что, возможно, мне следует на время отказаться от алкоголя.

Во вторник король Чарльз и королева Камилла прибыли в Белфаст с первым визитом в Северную Ирландию, проведя предыдущий день на королевской выставке цветов в Челси.

