Комплекс для захисту Землі можуть побудувати на Місяці
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Комплекс для захисту Землі можуть побудувати на Місяці

Комплекс для захисту Землі - яка його головна мета
Джерело:  online.ua

Американські вчені закликають NASA включити до майбутньої місячної бази спеціальний біокарантинний комплекс. За їхніми словами, він міг би захистити нашу планету від потенційно небезпечних біологічних матеріалів, доставлених із космосу. 

Головні тези:

  • Науковці вважають, що потрібно мінімізувати контакт людей із потенційно небезпечними організмами.
  • Це можливо зробити завдяки максимальному залученню роботів до всіх можливих процесів.

Комплекс для захисту Землі — яка його головна мета

Йдеться про спільну ініціативу директора Лабораторій стратегічного аналізу та досліджень загроз, консалтингової компанії з Айдахо Фредеріка Мокслі та професора біології Університету Макгілла Ентоні Річчарді.

На їхнє переконання, для нашої планети почалася нова ера освоєння космосу, пише Ambio.

Головна проблема наразі полягає в тому, що сучасні стратегії захисту Землі не здатні повноцінно вберегти її від усіх можливих загроз, а насамперед тих, що пов’язані з поверненням зразків позаземних об’єктів на нашу планету.

Саме тому автори ідеї пропонують всі зразки, зібрані на Марсі або космічних об’єктах, доставляти до спеціального карантинного та дослідницького центру на Місяці.

Запропонований комплекс міг би виконувати роль своєрідного бар’єра між Землею та можливими біологічними загрозами, які можуть супроводжувати майбутні космічні місії, — пояснив ЗМІ Фредерік Мокслі.

За його словами, йдеться про своєрідний брандмауер між Землею та будь-якими потенційно небезпечними живими організмами.

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