Комплекс для защиты Земли могут построить на Луне

Американские ученые призывают NASA включить в будущую лунную базу специальный биокарантинный комплекс. По их словам, он мог бы защитить нашу планету от потенциально опасных биологических материалов, доставленных из космоса.
Главные тезисы
- Ученые считают, что нужно минимизировать контакт людей с потенциально опасными организмами.
- Это возможно сделать благодаря максимальному привлечению роботов ко всем возможным процессам.
Комплекс для защиты Земли — какая его главная цель
Речь идет о совместной инициативе директора Лабораторий стратегического анализа и исследований угроз, консалтинговой компании из Айдахо Фредерика Моксли и профессора биологии Университета Макгилла Энтони Риччарди.
По их убеждению, для нашей планеты началась новая эра освоения космоса, пишет Ambio.
Главная проблема заключается в том, что современные стратегии защиты Земли не способны полноценно уберечь ее от всех возможных угроз, а прежде всего связанных с возвращением образцов внеземных объектов на нашу планету.
Именно поэтому авторы идеи предлагают все образцы, собранные на Марсе или космических объектах, доставлять в специальный карантинный и исследовательский центр на Луне.
По его словам, речь идет о своеобразном брандмауэре между Землей и любыми потенциально опасными живыми организмами.
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