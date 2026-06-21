Комплекс для защиты Земли могут построить на Луне
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Комплекс для защиты Земли могут построить на Луне

Комплекс для защиты Земли – какая его главная цель
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Источник:  online.ua

Американские ученые призывают NASA включить в будущую лунную базу специальный биокарантинный комплекс. По их словам, он мог бы защитить нашу планету от потенциально опасных биологических материалов, доставленных из космоса.

Главные тезисы

  • Ученые считают, что нужно минимизировать контакт людей с потенциально опасными организмами.
  • Это возможно сделать благодаря максимальному привлечению роботов ко всем возможным процессам.

Комплекс для защиты Земли — какая его главная цель

Речь идет о совместной инициативе директора Лабораторий стратегического анализа и исследований угроз, консалтинговой компании из Айдахо Фредерика Моксли и профессора биологии Университета Макгилла Энтони Риччарди.

По их убеждению, для нашей планеты началась новая эра освоения космоса, пишет Ambio.

Главная проблема заключается в том, что современные стратегии защиты Земли не способны полноценно уберечь ее от всех возможных угроз, а прежде всего связанных с возвращением образцов внеземных объектов на нашу планету.

Именно поэтому авторы идеи предлагают все образцы, собранные на Марсе или космических объектах, доставлять в специальный карантинный и исследовательский центр на Луне.

Предлагаемый комплекс мог бы выполнять роль своеобразного барьера между Землей и возможными биологическими угрозами, которые могут сопровождать будущие космические миссии, — объяснил СМИ Фредерик Моксли.

По его словам, речь идет о своеобразном брандмауэре между Землей и любыми потенциально опасными живыми организмами.

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