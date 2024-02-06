Конфіскація заморожених активів РФ. Politico дізналося про головний страх ЄС

Згідно з даними видання Politico, дедалі більше країн Євросоюзу бояться, що Росія почне всіляко мститися блоку за конфіскацію її заморожених активів.

ЄС боїться помсти РФ за рішення проти країни-агресорки

Як стверджують інсайдери ЗМІ, “Група семи” розглядає пропозицію використати ці активи як заставу для банківських кредитів, що дасть змогу профінансувати відновлення України,

Що важливо розуміти, ці кошти остаточно заарештують, якщо країна-агресорка РФ не захоче виплачувати репарації після своєї поразки у війні.

За словами журналістів, такі пропозиції почали з'явилися після того, як дедалі більше країн ЄС замислилися про відплату Москви за конфіскацію її активів на суму 300 млрд дол.

У Брюсселі вже стурбовані тим, що можуть постраждати європейські активи у Росії.

Окрім того, існує побоювання, що це також може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів.

Як Росія може мститися ЄС за конфіскацію її активів

В офіційному Брюсселі припускають, що Москва може подати шквал апеляцій проти Euroclear, бельгійського фінансового депозитарію, який зберігає переважну більшість російських резервів у Європі.

Як стверджує один з інсайдерів видання, російські компанії вже подали 94 позови в Росії з вимогою повернути кошти компанії Euroclear, яка працює за бельгійським законодавством, після того, як їхні інвестиції та прибутки в Європі були заморожені.

Кремль також неодноразово погрожував Євросоюзу.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Москва розцінить такі дії, як «крадіжку, яка порушує міжнародне право».