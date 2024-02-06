Конфискация замороженных активов РФ. Politico узнало о главном страхе ЕС

Согласно данным издания Politico, все больше стран Евросоюза боятся, что Россия начнет всячески мстить блоку за конфискацию ее замороженных активов.

ЕС боится мести РФ за решение против страны-агрессорки

Как утверждают инсайдеры СМИ, "Группа семи" рассматривает предложение использовать эти активы как залог для банковских кредитов, что позволит профинансировать восстановление Украины,

Что важно понимать, эти средства окончательно арестуют, если страна-агрессорка РФ не захочет выплачивать репарации после своего поражения в войне.

По словам журналистов, такие предложения начали появиться после того, как все большее количество стран ЕС задумалось об отплате Москвы за конфискацию ее активов на сумму 300 млрд дол.

В Брюсселе уже озабочены тем, что могут пострадать европейские активы в России.

Кроме того, существует опасение, что это также может запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов.

Как Россия может мстить ЕС за конфискацию ее активов

В официальном Брюсселе предполагают, что Москва может подать шквал апелляций против Euroclear, бельгийского финансового депозитария, хранящего подавляющее большинство российских резервов в Европе.

Как утверждает один из инсайдеров издания, российские компании уже подали 94 иска в России с требованием вернуть средства компании Euroclear, работающей по бельгийскому законодательству, после того, как их инвестиции и доходы в Европе были заморожены.

Кремль также неоднократно угрожал Евросоюзу.

По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, Москва расценит такие действия, как «кражу, которая нарушает международное право».