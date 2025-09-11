Конгрес США може відновити поправку щодо заборони будь-якої торгівлі з Росією

Конгрес США може повернути поправку щодо заборони торгівлі з РФ

До конгресу США внесли законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка", щоб домогтися припинення торгівлі з Росією.

Про це заявив конгресмен США від Республіканської партії Джо Вілсон у соцмережі Х.

Після нападу на Польщу я з вдячністю вношу цей законопроєкт про відновлення поправки Джексона-Веніка щодо Росії, яка припиняє будь-яку торгівлю з цією терористичною диктатурою. Поширити

After the attack on Poland, I’m grateful to introduce this bill to reimpose Jackson-Vanik on Russia cutting off all trade with this terrorist dictatorship. President Obama and John Kerry wrongfully repealed this law during the misguided Russia Reset which encouraged war criminal… pic.twitter.com/SVwjXB2vNQ — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025

При цьому він висловився щодо попередньої влади і назвав помилковим "перезавантаження" відносин із РФ. Він зазначив, що це підштовхнуло нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до окупації Криму.

Президенти Обама і Джон Керрі неправомірно скасували цей закон під час помилкового "перезавантаження" відносин із Росією, яке підштовхнуло військового злочинця Путіна до окупації Криму.

Також він вважає, що президент США Дональд Трамп виправить ситуацію.

Трамп усе виправить, — резюмував конгресмен.

Поправка Джексона-Веніка — це закон США, який було ухвалено 1974 року.

Він забороняв нормальну торгівлю з країнами з "поганою економікою" (неринковою) в тому разі, якщо ці країни не випускали людей за кордон (наприклад, євреїв з СРСР). Тобто, за фактом, це був спосіб додати тиск на Радянський Союз. Поширити

Після розпаду СРСР формально закон продовжував діяти для Росії. Однак президенти США щороку його "заморожували", щоб торгувати.