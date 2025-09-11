Конгрес США може відновити поправку щодо заборони будь-якої торгівлі з Росією
Головні тези:
- Законопроєкт про відновлення поправки Джексона-Веніка в Конгресі США може призвести до заборони будь-якої торгівлі з Росією.
- Поправка Джексона-Веніка була ухвалена у 1974 році для політичного тиску на Радянський Союз, а пізніше залишалася замороженою, але її скасували у 2012 році.
Конгрес США може повернути поправку щодо заборони торгівлі з РФ
До конгресу США внесли законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка", щоб домогтися припинення торгівлі з Росією.
Про це заявив конгресмен США від Республіканської партії Джо Вілсон у соцмережі Х.
After the attack on Poland, I’m grateful to introduce this bill to reimpose Jackson-Vanik on Russia cutting off all trade with this terrorist dictatorship. President Obama and John Kerry wrongfully repealed this law during the misguided Russia Reset which encouraged war criminal… pic.twitter.com/SVwjXB2vNQ— Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025
При цьому він висловився щодо попередньої влади і назвав помилковим "перезавантаження" відносин із РФ. Він зазначив, що це підштовхнуло нелегітимного президента РФ Володимира Путіна до окупації Криму.
Президенти Обама і Джон Керрі неправомірно скасували цей закон під час помилкового "перезавантаження" відносин із Росією, яке підштовхнуло військового злочинця Путіна до окупації Криму.
Також він вважає, що президент США Дональд Трамп виправить ситуацію.
Трамп усе виправить, — резюмував конгресмен.
Поправка Джексона-Веніка — це закон США, який було ухвалено 1974 року.
Після розпаду СРСР формально закон продовжував діяти для Росії. Однак президенти США щороку його "заморожували", щоб торгувати.
Уже 2012 року його остаточно скасували і замість нього ухвалили акт Магнітовського (санкції проти конкретних чиновників РФ).
