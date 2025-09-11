Конгресс США может возобновить поправку по поводу запрета любой торговли с Россией

Конгресс США может вернуть поправку насчет запрета торговли с РФ

В конгресс США внесли законопроект о возобновлении поправки "Джексона-Веника", чтобы добиться прекращения торговли с Россией.

Об этом заявил конгрессмен США от Республиканской партии Джо Уилсон в соцсети Х.

После нападения на Польшу я с благодарностью вношу этот законопроект о возобновлении поправки Джексона-Вэника в отношении России, прекращающей всякую торговлю с этой террористической диктатурой. Поделиться

After the attack on Poland, I’m grateful to introduce this bill to reimpose Jackson-Vanik on Russia cutting off all trade with this terrorist dictatorship. President Obama and John Kerry wrongfully repealed this law during the misguided Russia Reset which encouraged war criminal… pic.twitter.com/SVwjXB2vNQ — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025

При этом он высказался по поводу предыдущей власти и назвал ошибочным "перезагрузку" отношений с РФ. Он отметил, что это подтолкнуло нелегитимного президента РФ Владимира Путина к оккупации Крыма.

Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией, которая подтолкнула военного преступника Путина к оккупации Крыма.

Также он считает, что президент США Дональд Трамп поправит ситуацию.

Трамп все поправит, — резюмировал конгрессмен.

Поправка Джексона-Веника — это закон США, принятый в 1974 году.

Он запрещал нормальную торговлю со странами с "плохой экономикой" (нерыночной) в том случае, если эти страны не выпускали людей за границу (например, евреев из СССР). То есть, по факту, это был способ оказать давление на Советский Союз. Поделиться

После распада СССР формально закон продолжал действовать для России. Однако президенты США каждый год его "замораживали", чтобы торговать.