Конгресс США может возобновить поправку по поводу запрета любой торговли с Россией
Главные тезисы
- Законопроект о возобновлении поправки Джексона-Веника может привести к запрету любой торговли с Россией.
- Поправка изначально предназначалась для оказания политического давления на Советский Союз и была отменена в 2012 году.
- Конгрессмены высказываются о необходимости возвращения поправки в свете текущих событий и утверждают, что президент Трамп скорректирует ситуацию.
Конгресс США может вернуть поправку насчет запрета торговли с РФ
В конгресс США внесли законопроект о возобновлении поправки "Джексона-Веника", чтобы добиться прекращения торговли с Россией.
Об этом заявил конгрессмен США от Республиканской партии Джо Уилсон в соцсети Х.
After the attack on Poland, I’m grateful to introduce this bill to reimpose Jackson-Vanik on Russia cutting off all trade with this terrorist dictatorship. President Obama and John Kerry wrongfully repealed this law during the misguided Russia Reset which encouraged war criminal… pic.twitter.com/SVwjXB2vNQ— Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025
При этом он высказался по поводу предыдущей власти и назвал ошибочным "перезагрузку" отношений с РФ. Он отметил, что это подтолкнуло нелегитимного президента РФ Владимира Путина к оккупации Крыма.
Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией, которая подтолкнула военного преступника Путина к оккупации Крыма.
Также он считает, что президент США Дональд Трамп поправит ситуацию.
Трамп все поправит, — резюмировал конгрессмен.
Поправка Джексона-Веника — это закон США, принятый в 1974 году.
После распада СССР формально закон продолжал действовать для России. Однако президенты США каждый год его "замораживали", чтобы торговать.
Уже в 2012 году его окончательно упразднили и вместо него приняли акт Магнитовского (санкции против конкретных чиновников РФ).
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-