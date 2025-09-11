Конгресс США может возобновить поправку насчет запрета любой торговли с Россией
Категория
Политика
Дата публикации

Конгресс США может возобновить поправку насчет запрета любой торговли с Россией

Конгресс США
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Конгресс США может возобновить поправку по поводу запрета любой торговли с Россией

Главные тезисы

  • Законопроект о возобновлении поправки Джексона-Веника может привести к запрету любой торговли с Россией.
  • Поправка изначально предназначалась для оказания политического давления на Советский Союз и была отменена в 2012 году.
  • Конгрессмены высказываются о необходимости возвращения поправки в свете текущих событий и утверждают, что президент Трамп скорректирует ситуацию.

Конгресс США может вернуть поправку насчет запрета торговли с РФ

В конгресс США внесли законопроект о возобновлении поправки "Джексона-Веника", чтобы добиться прекращения торговли с Россией.

Об этом заявил конгрессмен США от Республиканской партии Джо Уилсон в соцсети Х.

После нападения на Польшу я с благодарностью вношу этот законопроект о возобновлении поправки Джексона-Вэника в отношении России, прекращающей всякую торговлю с этой террористической диктатурой.

При этом он высказался по поводу предыдущей власти и назвал ошибочным "перезагрузку" отношений с РФ. Он отметил, что это подтолкнуло нелегитимного президента РФ Владимира Путина к оккупации Крыма.

Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией, которая подтолкнула военного преступника Путина к оккупации Крыма.

Также он считает, что президент США Дональд Трамп поправит ситуацию.

Трамп все поправит, — резюмировал конгрессмен.

Поправка Джексона-Веника — это закон США, принятый в 1974 году.

Он запрещал нормальную торговлю со странами с "плохой экономикой" (нерыночной) в том случае, если эти страны не выпускали людей за границу (например, евреев из СССР). То есть, по факту, это был способ оказать давление на Советский Союз.

После распада СССР формально закон продолжал действовать для России. Однако президенты США каждый год его "замораживали", чтобы торговать.

Уже в 2012 году его окончательно упразднили и вместо него приняли акт Магнитовского (санкции против конкретных чиновников РФ).

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Убирайся к черту!". Конгресс США восстал против главы Пентагона
Хегсет снова попал под шквал критики
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Не наша война". Конгресс США обратился к Трампу
Трамп может втянуть США в войну на Ближнем Востоке
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Конгрессмены требуют у Трампа разъяснений по поводу остановки поставок оружия Украине
Конгресс

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?