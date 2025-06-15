Коні мають власну "мову" — як її зрозуміти

Науковці з університету міста Аберіствіт (Велика Британія) провели масштабне дослідження, у межах якого дійшли висновку, що коні дійсно вміють “спілкуватися”, а їхня своєрідна “мова” складається зі сотень різних виразів морди.
Головні тези:
- Дослідники виявили багато емоційних станів та мовних сигналів у коней.
- Мімічна поведінка коней схожа на ту, яка спостерігається у шимпанзе та собак.
Вчені виявили приховану мову скакунів
Під час нового дослідження науковці уважно спостерігала за кіньми, фіксуючі їхню поведінку в різних емоційних станах — від радості до гніву.
Після цього вони створили цілу базу виразів морди коней, характерних для певного настрою скакунів.
До прикладу, під час дружнього спілкування вони направляли вуха вперед і витягували ніс.
Якщо ж тварини намагалися показати свою перевагу над кимось, то приплющували вуха, розширювали ніздрі та опускали голови.
З цікавою заявою з цього приводу виступив автор дослідження доктор Себастьян Макбрайд:
Окрім того, науковці виділяють специфічний рух "натягування морди" — саме він сигналізує відчуття болю у коней.
Що важливо розуміти, це може допомогти ветеринарам у їхній непростій роботі.
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