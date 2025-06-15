Коні мають власну "мову" — як її зрозуміти
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Коні мають власну "мову" — як її зрозуміти

кінь
Джерело:  The Sun

Науковці з університету міста Аберіствіт (Велика Британія) провели масштабне дослідження, у межах якого дійшли висновку, що коні дійсно вміють “спілкуватися”, а їхня своєрідна “мова” складається зі сотень різних виразів морди.

Головні тези:

  • Дослідники виявили багато емоційних станів та мовних сигналів у коней.
  • Мімічна поведінка коней схожа на ту, яка спостерігається у шимпанзе та собак.

Вчені виявили приховану мову скакунів

Під час нового дослідження науковці уважно спостерігала за кіньми, фіксуючі їхню поведінку в різних емоційних станах — від радості до гніву.

Після цього вони створили цілу базу виразів морди коней, характерних для певного настрою скакунів.

До прикладу, під час дружнього спілкування вони направляли вуха вперед і витягували ніс.

Якщо ж тварини намагалися показати свою перевагу над кимось, то приплющували вуха, розширювали ніздрі та опускали голови.

Фото: unsplash.com

З цікавою заявою з цього приводу виступив автор дослідження доктор Себастьян Макбрайд:

Особливо цікаво те, що деякі з цих мімічних моделей поведінки, особливо під час гри, відображають ті, що спостерігаються у шимпанзе та собак, що підтверджує гіпотезу про те, що мімічна поведінка може бути глибоко вкорінена в біології ссавців.

Окрім того, науковці виділяють специфічний рух "натягування морди" — саме він сигналізує відчуття болю у коней.

Що важливо розуміти, це може допомогти ветеринарам у їхній непростій роботі.

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