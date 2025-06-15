У лошадей есть свой "язык" — как его понять

Ученые из университета города Абериствит (Великобритания) провели масштабное исследование, в рамках которого пришли к выводу, что лошади действительно умеют "общаться", а их своеобразный "язык" состоит из сотен различных выражений морды.

Ученые обнаружили скрытый язык скакунов

Во время нового исследования ученые внимательно наблюдали за лошадьми, фиксируя их поведение в разных эмоциональных состояниях — от радости до гнева.

После этого они создали целую базу выражений морды лошадей, характерных для определенного настроения скакунов.

К примеру, во время дружеского общения они направляли уши вперед и вытягивали нос.

Если же животные пытались показать свое превосходство над кем-то, то прижимали уши, расширяли ноздри и опускали головы.

Фото: unsplash.com

С интересным заявлением по этому поводу выступил автор исследования доктор Себастьян Макбрайд:

Особенно интересно то, что некоторые из этих мимических моделей поведения, особенно во время игры, отражают наблюдаемые у шимпанзе и собак, что подтверждает гипотезу о том, что мимическое поведение может быть глубоко укоренено в биологии млекопитающих. Поделиться

Кроме того, ученые выделяют специфическое движение "натягивания морды" — именно оно сигнализирует чувство боля у лошадей.