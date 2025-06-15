У лошадей есть свой "язык" — как его понять

Ученые из университета города Абериствит (Великобритания) провели масштабное исследование, в рамках которого пришли к выводу, что лошади действительно умеют "общаться", а их своеобразный "язык" состоит из сотен различных выражений морды.
Главные тезисы
- Исследователи обнаружили много эмоциональных состояний и речевых сигналов у лошадей.
- Мимическое поведение лошадей похоже на то, которое наблюдается у шимпанзе и собак.
Ученые обнаружили скрытый язык скакунов
Во время нового исследования ученые внимательно наблюдали за лошадьми, фиксируя их поведение в разных эмоциональных состояниях — от радости до гнева.
После этого они создали целую базу выражений морды лошадей, характерных для определенного настроения скакунов.
К примеру, во время дружеского общения они направляли уши вперед и вытягивали нос.
Если же животные пытались показать свое превосходство над кем-то, то прижимали уши, расширяли ноздри и опускали головы.
С интересным заявлением по этому поводу выступил автор исследования доктор Себастьян Макбрайд:
Кроме того, ученые выделяют специфическое движение "натягивания морды" — именно оно сигнализирует чувство боля у лошадей.
Что важно понимать, это поможет ветеринарам в их непростой работе.
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