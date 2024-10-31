Українська модель Аліна Пономаренко, яка представляє нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці, оприлюднила перші фото.

Що відомо про конкурс краси "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці

Зокрема, Пономаренко оприлюднила фото після прибуття до аеропорту у Мексиці.

Аліна Пономаренко

Після цього Пономаренко повідомила, що конкурс краси "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці офіційно розпочався.

За її словами, вона вже встигла познайомитись з іншими учасницями.

Аліна Пономаренко

У перший день ми познайомилися ближче, і я дуже рада, що перебуваю в компанії жінок, які прекрасні як зовні, так і всередині, — зазначила українська модель. Поширити

Конкурс краси у Мексиці проходить вперше з 2007 року. Цьогоріч кількість півфіналісток збільшиться до 30, що є найвищим показником за всю історію "Міс Всесвіт". Конкурсанток, які отримають змогу змагатися в 1/2 турніру попередньо відберуть. Красуні візьмуть участь у дефіле в купальниках, потім 12 обраних делегаток крокуватимуть по подіуму у вечірніх сукнях. Згодом 5 учасниць перейдуть до раунду запитань та відповідей, де буде оголошено переможницю та чотирьох призерок.

Що відомо про Аліну Пономаренко

Дівчині 20 років. Вона здобула освіту за напрямом "Міжнародна юстиція та право" у Національному університеті "Одеська юридична академія". Раніше вона працювала моделлю та вже має досвід участі в конкурсах краси. У 2023 році Аліна здобула титул "Міс Одеса" й увійшла до десятки кращих на міжнародному конкурсі Miss Supertalent-2023, що проходив у Південній Кореї. А вже цього року стала переможницею "Міс Всесвіт Україна-2024".

Також модель ініціювала проєкт "Дерево любові", спрямований на підтримку літніх людей. Пономаренко забезпечує їх їжею, ліками та необхідними побутовими речами.