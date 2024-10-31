Конкурс краси "Міс Всесвіт-2024". Представниця України опублікувала перші фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Конкурс краси "Міс Всесвіт-2024". Представниця України опублікувала перші фото

Аліна Пономаренко
Джерело:  online.ua

Українська модель Аліна Пономаренко, яка представляє нашу країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці, оприлюднила перші фото. 

Головні тези:

  • Українська модель Аліна Пономаренко представляє нашу країну на конкурсі краси “Міс Всесвіт-2024” у Мексиці та вже опублікувала перші фото з участю у конкурсі.
  • Конкурс краси “Міс Всесвіт-2024” в Мексиці цього року значно розширив свої можливості, збільшивши кількість півфіналісток до 30, що є рекордним показником на історичному фоні конкурсу.
  • Аліна Пономаренко - молода модель з вражаючим портфоліо та успішним досвідом участі в конкурсах краси, вона також ініціювала благодійний проєкт “Дерево любові”, спрямований на підтримку літніх людей.
  • Сплав краси, інтелекту та благодійності - рецепт успіху участі Аліни Пономаренко у конкурсах краси, зокрема у конкурсі “Міс Всесвіт-2024”.
  • Участь у конкурсі краси не лише розкриває внутрішню та зовнішню красу учасниці, а й допомагає привертати увагу до благодійного проєкту та розвитку культури краси в сучасному світі.

Що відомо про конкурс краси "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці

Зокрема, Пономаренко оприлюднила фото після прибуття до аеропорту у Мексиці.

Представниця України на "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці показала перші фото
Аліна Пономаренко

Після цього Пономаренко повідомила, що конкурс краси "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці офіційно розпочався.

За її словами, вона вже встигла познайомитись з іншими учасницями.

Представниця України на "Міс Всесвіт-2024" у Мексиці показала перші фото
Аліна Пономаренко

У перший день ми познайомилися ближче, і я дуже рада, що перебуваю в компанії жінок, які прекрасні як зовні, так і всередині, — зазначила українська модель.

Конкурс краси у Мексиці проходить вперше з 2007 року. Цьогоріч кількість півфіналісток збільшиться до 30, що є найвищим показником за всю історію "Міс Всесвіт". Конкурсанток, які отримають змогу змагатися в 1/2 турніру попередньо відберуть. Красуні візьмуть участь у дефіле в купальниках, потім 12 обраних делегаток крокуватимуть по подіуму у вечірніх сукнях. Згодом 5 учасниць перейдуть до раунду запитань та відповідей, де буде оголошено переможницю та чотирьох призерок.

Що відомо про Аліну Пономаренко

Дівчині 20 років. Вона здобула освіту за напрямом "Міжнародна юстиція та право" у Національному університеті "Одеська юридична академія". Раніше вона працювала моделлю та вже має досвід участі в конкурсах краси. У 2023 році Аліна здобула титул "Міс Одеса" й увійшла до десятки кращих на міжнародному конкурсі Miss Supertalent-2023, що проходив у Південній Кореї. А вже цього року стала переможницею "Міс Всесвіт Україна-2024".

Також модель ініціювала проєкт "Дерево любові", спрямований на підтримку літніх людей. Пономаренко забезпечує їх їжею, ліками та необхідними побутовими речами.

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