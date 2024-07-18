"Міс Всесвіт Україна 2024". Відоме ім'я переможниці конкурсу
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"Міс Всесвіт Україна 2024". Відоме ім'я переможниці конкурсу

"Міс Всесвіт Україна 2024". Відоме ім'я переможниці конкурсу

Переможницею конкурсу "Міс Всесвіт Україна 2024" стала 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси.

Головні тези:

  • 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси стала переможницею конкурсу Міс Всесвіт Україна 2024.
  • Аліна Пономаренко випускниця Національного університету 'Одеська юридична академія' та має досвід участі в конкурсах краси.
  • Представляти Україну на конкурсі Miss Universe для Аліни - велика честь та можливість підтримати героїв та допомагати потребуючим.
  • Конкурс Міс Всесвіт Україна 2024 проведено в онлайн-форматі з огляду на обставини пандемії.
  • Аліна Пономаренко мріє прославляти та служити своїй країні через участь у конкурсах краси та благодійні акції.

Хто отримав титул "Міс Всесвіт Україна 2024"

Організатори конкурсу "Міс Всесвіт Україна" назвали переможницю, яка представить нашу країну світові цього року. Це 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси.

Фінал конкурсу "Міс Всесвіт Україна" проводять в онлайн-форматі з початку повномасштабного вторгнення. Організатори переконані, що заходи розважального характеру — не доречні зараз. Однак нагадувати світові про Україну на різних майданчиках потрібно й надалі.

Команда Miss Universe зі США підтримала рішення провести конкурс в режимі онлайн-співбесід, як це було минулого року. Відбір відбувався протягом кількох місяців.

За результатами, престижний титул "Міс Всесвіт Україна 2024" отримала Аліна Пономаренко з Одеси. Вона представить Україну на конкурсі Miss Universe, що відбудеться у Мексиці.

Чим відома переможниця

20-річна Аліна Пономаренко — випускниця Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право".

Вона працювала моделлю і вже пробувала свої сили на конкурсах краси. Зокрема, перемогла на "Міс Одеса 2023" та потрапила у десятку найкращих на міжнародному конкурсі Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.

Стати "Міс Всесвіт Україна" — це не просто про перемогу у конкурсі краси. Представляти Україну — велика честь для мене і можливість для нашої країни ще раз бути почутими. Моя мрія стати "Міс Всесвіт Україна" ґрунтується на прагненні служити своїй країні, підтримувати наших героїв та допомагати людям, яким потрібна підтримка, — сказала Аліна Пономаренко.

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