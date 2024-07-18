"Міс Всесвіт Україна 2024". Відоме ім'я переможниці конкурсу

Хто отримав титул "Міс Всесвіт Україна 2024"

Організатори конкурсу "Міс Всесвіт Україна" назвали переможницю, яка представить нашу країну світові цього року. Це 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси.

Фінал конкурсу "Міс Всесвіт Україна" проводять в онлайн-форматі з початку повномасштабного вторгнення. Організатори переконані, що заходи розважального характеру — не доречні зараз. Однак нагадувати світові про Україну на різних майданчиках потрібно й надалі.

Команда Miss Universe зі США підтримала рішення провести конкурс в режимі онлайн-співбесід, як це було минулого року. Відбір відбувався протягом кількох місяців.

За результатами, престижний титул "Міс Всесвіт Україна 2024" отримала Аліна Пономаренко з Одеси. Вона представить Україну на конкурсі Miss Universe, що відбудеться у Мексиці.

Чим відома переможниця

20-річна Аліна Пономаренко — випускниця Національного університету "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право".

Вона працювала моделлю і вже пробувала свої сили на конкурсах краси. Зокрема, перемогла на "Міс Одеса 2023" та потрапила у десятку найкращих на міжнародному конкурсі Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.