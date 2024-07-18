"Мисс Вселенная Украина 2024". Известное имя победительницы конкурса

Кто получил титул "Мисс Вселенная Украина 2024"

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная Украина" назвали победительницу, которая представит нашу страну миру в этом году. Это 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы.

Финал конкурса "Мисс Вселенная Украина" проводятся в онлайн-формате с начала полномасштабного вторжения. Организаторы убеждены, что мероприятия развлекательного характера не уместны сейчас. Однако напоминать миру об Украине на разных площадках нужно и дальше.

Команда Miss Universe из США поддержала решение провести конкурс в режиме онлайн собеседований, как это было в прошлом году. Отбор проходил в течение нескольких месяцев.

По результатам престижный титул "Мисс Вселенная Украина 2024" получила Алина Пономаренко из Одессы. Она представит Украину на конкурсе Miss Universe в Мексике.

Чем известна победительница

20-летняя Алина Пономаренко — выпускница Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право".

Она работала моделью и уже пробовала свои силы на конкурсах красоты. В частности, победила на "Мисс Одесса 2023" и попала в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023 в Южной Корее.