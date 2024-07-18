"Мисс Вселенная Украина 2024". Известное имя победительницы конкурса
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"Мисс Вселенная Украина 2024". Известное имя победительницы конкурса

"Мисс Вселенная Украина 2024". Известное имя победительницы конкурса
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Победительницей конкурса "Мисс Вселенная Украина 2024" стала 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы.

Главные тезисы

  • 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы стала победительницей конкурса Мисс Вселенная Украина 2024 года.
  • Алина Пономаренко у выпускницы Национального университета 'Одесская юридическая академия' и имеет опыт участия в конкурсах красоты.
  • Представлять Украину на конкурсе Miss Universe для Алины – большая честь и возможность поддержать героев и помогать нуждающимся.
  • Конкурс Мисс Вселенная Украина 2024 года проведен в онлайн-формате с учетом обстоятельств пандемии.
  • Алина Пономаренко мечтает прославлять и служить своей стране посредством участия в конкурсах красоты и благотворительных акций.

Кто получил титул "Мисс Вселенная Украина 2024"

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная Украина" назвали победительницу, которая представит нашу страну миру в этом году. Это 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы.

Финал конкурса "Мисс Вселенная Украина" проводятся в онлайн-формате с начала полномасштабного вторжения. Организаторы убеждены, что мероприятия развлекательного характера не уместны сейчас. Однако напоминать миру об Украине на разных площадках нужно и дальше.

Команда Miss Universe из США поддержала решение провести конкурс в режиме онлайн собеседований, как это было в прошлом году. Отбор проходил в течение нескольких месяцев.

По результатам престижный титул "Мисс Вселенная Украина 2024" получила Алина Пономаренко из Одессы. Она представит Украину на конкурсе Miss Universe в Мексике.

Чем известна победительница

20-летняя Алина Пономаренко — выпускница Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право".

Она работала моделью и уже пробовала свои силы на конкурсах красоты. В частности, победила на "Мисс Одесса 2023" и попала в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023 в Южной Корее.

Стать "Мисс Вселенная Украина" — это не просто о победе в конкурсе красоты. Представлять Украину большая честь для меня и возможность для нашей страны еще раз быть услышанными. Моя мечта стать "Мисс Вселенная Украина" основывается на стремлении служить своей стране, поддерживать наших героев и помогать людям, нуждающимся в поддержке, — сказала Алина Пономаренко.

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