"Мисс Вселенная Украина 2024". Известное имя победительницы конкурса

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная Украина 2024" стала 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы.
Главные тезисы
- 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы стала победительницей конкурса Мисс Вселенная Украина 2024 года.
- Алина Пономаренко у выпускницы Национального университета 'Одесская юридическая академия' и имеет опыт участия в конкурсах красоты.
- Представлять Украину на конкурсе Miss Universe для Алины – большая честь и возможность поддержать героев и помогать нуждающимся.
- Конкурс Мисс Вселенная Украина 2024 года проведен в онлайн-формате с учетом обстоятельств пандемии.
- Алина Пономаренко мечтает прославлять и служить своей стране посредством участия в конкурсах красоты и благотворительных акций.
Кто получил титул "Мисс Вселенная Украина 2024"
Организаторы конкурса "Мисс Вселенная Украина" назвали победительницу, которая представит нашу страну миру в этом году. Это 20-летняя Алина Пономаренко из Одессы.
Финал конкурса "Мисс Вселенная Украина" проводятся в онлайн-формате с начала полномасштабного вторжения. Организаторы убеждены, что мероприятия развлекательного характера не уместны сейчас. Однако напоминать миру об Украине на разных площадках нужно и дальше.
Команда Miss Universe из США поддержала решение провести конкурс в режиме онлайн собеседований, как это было в прошлом году. Отбор проходил в течение нескольких месяцев.
По результатам престижный титул "Мисс Вселенная Украина 2024" получила Алина Пономаренко из Одессы. Она представит Украину на конкурсе Miss Universe в Мексике.
Чем известна победительница
20-летняя Алина Пономаренко — выпускница Национального университета "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право".
Она работала моделью и уже пробовала свои силы на конкурсах красоты. В частности, победила на "Мисс Одесса 2023" и попала в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023 в Южной Корее.
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