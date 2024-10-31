Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2024". Представительница Украины опубликовала первые фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Конкурс красоты "Мисс Вселенная-2024". Представительница Украины опубликовала первые фото

Алина Пономаренко
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Источник:  online.ua

Украинская модель Алина Пономаренко, представляющая нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024" в Мексике, обнародовала первые фото.

Главные тезисы

  • Конкурс красоты «Мисс Вселенная-2024» проходит в Мексике впервые с 2007 года, с увеличением числа полуфиналисток до 30.
  • Украинская модель Алина Пономаренко, представляющая Украину на конкурсе, обнародовала первые фото и поделилась впечатлениями о соревновании.
  • Алина Пономаренко – молодая девушка, обладающая образованием по направлению «Международная юстиция и право» и опытом модельной карьеры.
  • Модель стала победительницей «Мисс Вселенная Украина-2024» и инициировала благотворительный проект «Дерево любви» для помощи пожилым людям.
  • Конкурсантки будут соревноваться в купальниках, вечерних платьях и в раунде вопросов и ответов, чтобы определить победительницу и призеров конкурса.

Что известно о конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024" в Мексике

В частности, Пономаренко обнародовала фото по прибытии в аэропорт в Мексике.

Представительница Украины на "Мисс Вселенная-2024" в Мексике показала первые фото
Алина Пономаренко

После этого Пономаренко сообщила, что конкурс красоты "Мисс Вселенная-2024" в Мексике официально начался.

По ее словам, она уже успела познакомиться с другими участницами.

Представительница Украины на "Мисс Вселенная-2024" в Мексике показала первые фото
Алина Пономаренко

В первый день мы познакомились поближе, и я очень рада, что нахожусь в компании женщин, которые прекрасны как снаружи, так и внутри, — отметила украинская модель.

Конкурс красоты в Мексике проходит в первый раз с 2007 года. В этом году количество полуфиналисток увеличится до 30, что является самым высоким показателем за всю историю "Мисс Вселенная". Конкурсанток, которые получат возможность соревноваться в 1/2 турнира, предварительно отберут. Красавицы примут участие в дефиле в купальниках, затем 12 избранных делегаток будут шагать по подиуму в вечерних платьях. Впоследствии 5 участниц перейдут в раунд вопросов и ответов, где будут объявлены победительница и четыре призера.

Что известно об Алине Пономаренко

Девушке 20 лет. Она получила образование по направлению "Международная юстиция и право" в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Раньше она работала моделью и уже имеет опыт участия в конкурсах красоты. В 2023 году Алина получила титул "Мисс Одесса" и вошла в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023, проходившем в Южной Корее. А уже в этом году стала победительницей "Мисс Вселенная Украина-2024".

Также модель инициировала проект "Дерево любви", направленный на поддержку пожилых людей. Пономаренко обеспечивает их едой, лекарствами и необходимыми бытовыми вещами.

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