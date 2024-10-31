Что известно о конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024" в Мексике

В частности, Пономаренко обнародовала фото по прибытии в аэропорт в Мексике.

Алина Пономаренко

После этого Пономаренко сообщила, что конкурс красоты "Мисс Вселенная-2024" в Мексике официально начался.

По ее словам, она уже успела познакомиться с другими участницами.

Алина Пономаренко

В первый день мы познакомились поближе, и я очень рада, что нахожусь в компании женщин, которые прекрасны как снаружи, так и внутри, — отметила украинская модель. Поделиться

Конкурс красоты в Мексике проходит в первый раз с 2007 года. В этом году количество полуфиналисток увеличится до 30, что является самым высоким показателем за всю историю "Мисс Вселенная". Конкурсанток, которые получат возможность соревноваться в 1/2 турнира, предварительно отберут. Красавицы примут участие в дефиле в купальниках, затем 12 избранных делегаток будут шагать по подиуму в вечерних платьях. Впоследствии 5 участниц перейдут в раунд вопросов и ответов, где будут объявлены победительница и четыре призера.

Что известно об Алине Пономаренко

Девушке 20 лет. Она получила образование по направлению "Международная юстиция и право" в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Раньше она работала моделью и уже имеет опыт участия в конкурсах красоты. В 2023 году Алина получила титул "Мисс Одесса" и вошла в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023, проходившем в Южной Корее. А уже в этом году стала победительницей "Мисс Вселенная Украина-2024".

Также модель инициировала проект "Дерево любви", направленный на поддержку пожилых людей. Пономаренко обеспечивает их едой, лекарствами и необходимыми бытовыми вещами.