Украинская модель Алина Пономаренко, представляющая нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024" в Мексике, обнародовала первые фото.
Главные тезисы
- Конкурс красоты «Мисс Вселенная-2024» проходит в Мексике впервые с 2007 года, с увеличением числа полуфиналисток до 30.
- Украинская модель Алина Пономаренко, представляющая Украину на конкурсе, обнародовала первые фото и поделилась впечатлениями о соревновании.
- Алина Пономаренко – молодая девушка, обладающая образованием по направлению «Международная юстиция и право» и опытом модельной карьеры.
- Модель стала победительницей «Мисс Вселенная Украина-2024» и инициировала благотворительный проект «Дерево любви» для помощи пожилым людям.
- Конкурсантки будут соревноваться в купальниках, вечерних платьях и в раунде вопросов и ответов, чтобы определить победительницу и призеров конкурса.
Что известно о конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024" в Мексике
В частности, Пономаренко обнародовала фото по прибытии в аэропорт в Мексике.
После этого Пономаренко сообщила, что конкурс красоты "Мисс Вселенная-2024" в Мексике официально начался.
По ее словам, она уже успела познакомиться с другими участницами.
Конкурс красоты в Мексике проходит в первый раз с 2007 года. В этом году количество полуфиналисток увеличится до 30, что является самым высоким показателем за всю историю "Мисс Вселенная". Конкурсанток, которые получат возможность соревноваться в 1/2 турнира, предварительно отберут. Красавицы примут участие в дефиле в купальниках, затем 12 избранных делегаток будут шагать по подиуму в вечерних платьях. Впоследствии 5 участниц перейдут в раунд вопросов и ответов, где будут объявлены победительница и четыре призера.
Что известно об Алине Пономаренко
Девушке 20 лет. Она получила образование по направлению "Международная юстиция и право" в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Раньше она работала моделью и уже имеет опыт участия в конкурсах красоты. В 2023 году Алина получила титул "Мисс Одесса" и вошла в десятку лучших на международном конкурсе Miss Supertalent-2023, проходившем в Южной Корее. А уже в этом году стала победительницей "Мисс Вселенная Украина-2024".
Также модель инициировала проект "Дерево любви", направленный на поддержку пожилых людей. Пономаренко обеспечивает их едой, лекарствами и необходимыми бытовыми вещами.
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