80-летняя жительница Южной Кореи Чой Сун Хва будет старейшей финалисткой конкурса красоты "Мисс Вселенная Корея" за право представлять свою страну на всемирном уровне в Мексике в ноябре этого года.
Главные тезисы
- Чой Сун Хва - 80-летняя модель и финалистка конкурса "Мисс Вселенная Корея", чей успех стал символом того, что мечты могут стать реальностью в любом возрасте.
- Покорение мира моды в пожилом возрасте - результат мечты и упорства Чой Сун Хва, что подчеркивает важность работы над своими целями и убеждением в себе.
- Участие Чой Сун Хва в конкурсе стало возможным благодаря снятию возрастных ограничений для участников, открыв новые горизонты для женщин в любом возрасте.
- Модельная карьера Чой Сун Хва началась лишь в 72 года из-за финансовых затруднений, приводя к важному уроку о том, что никогда не поздно преследовать свои мечты.
- История успеха Чой Сун Хва - важное напоминание о том, что истинная красота не зависит от возраста и стандартов, а заключается в уважении к себе и окружающим.
Что известно об участии Чой Сун Хва в конкурсе "Мисс Вселенная Корея"
Отмечается, что женщина начала модельную карьеру только в 72 года из-за финансовых затруднений.
Чой Сун Хва дебютировала на Неделе моды в Сеуле в 74 года, и с тех пор появлялась в известных журналах и рекламных кампаниях.
Женщина сразится с 31 другими участницами за право представлять Южную Корею на финале "Мисс Вселенная" в Мексике в ноябре.
Отмечается, что в течение десятилетий организаторы конкурса соблюдали жесткие возрастные ограничения, позволяя принимать участие в конкурсе женщинам в возрасте от 18 до 28 лет.
Однако в этом году ограничения были сняты в связи с модернизационными процессами. В прошлом году, кстати, конкурс отменил еще один запрет. После этого принять участие могут беременные, матери и женщины, которые ранее состояли в браке.
По словам Чой Сун Хва отметила, что важно иметь не только хороший внешний вид, но и уважение к другим людям и обретать душевное спокойствие.
В последние годы конкурсы в Корее часто критиковали. Люди считали, что они продвигают определенные стандарты красоты, поэтому некоторые участницы делают различные хирургические вмешательства.
Чой Сун Хва заметила, что сейчас сложно найти того, кто бы ни менял свою внешность. И это касается не только корейок, но и женщин из других стран.
Что известно о модельной карьере Чой Сун Хва
Женщина очень долго мечтала о карьере модели, однако за неимением средств не могла ее реализовать.
Нынешняя финалистка конкурса "Мисс Вселенная Корея" даже занималась в модельной академии, чтобы уметь хорошо дефилировать. Уже в 74 года Чой Сун Хва дебютировала на Неделе моды в Сеуле.
После этого женщину можно было увидеть в корейских журналах, в частности Harper's Bazaar и Elle. Более того, она снималась в рекламных кампаниях для разных брендов. Сейчас Чой Сун Хва гордятся ее детьми и внуками.
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