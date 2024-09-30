80-летняя жительница Южной Кореи Чой Сун Хва будет старейшей финалисткой конкурса красоты "Мисс Вселенная Корея" за право представлять свою страну на всемирном уровне в Мексике в ноябре этого года.

Что известно об участии Чой Сун Хва в конкурсе "Мисс Вселенная Корея"

Отмечается, что женщина начала модельную карьеру только в 72 года из-за финансовых затруднений.

Чой Сун Хва дебютировала на Неделе моды в Сеуле в 74 года, и с тех пор появлялась в известных журналах и рекламных кампаниях.

Женщина сразится с 31 другими участницами за право представлять Южную Корею на финале "Мисс Вселенная" в Мексике в ноябре.

Отмечается, что в течение десятилетий организаторы конкурса соблюдали жесткие возрастные ограничения, позволяя принимать участие в конкурсе женщинам в возрасте от 18 до 28 лет.

Однако в этом году ограничения были сняты в связи с модернизационными процессами. В прошлом году, кстати, конкурс отменил еще один запрет. После этого принять участие могут беременные, матери и женщины, которые ранее состояли в браке.

Чой Сун Хва

По словам Чой Сун Хва отметила, что важно иметь не только хороший внешний вид, но и уважение к другим людям и обретать душевное спокойствие.

В последние годы конкурсы в Корее часто критиковали. Люди считали, что они продвигают определенные стандарты красоты, поэтому некоторые участницы делают различные хирургические вмешательства.

Чой Сун Хва заметила, что сейчас сложно найти того, кто бы ни менял свою внешность. И это касается не только корейок, но и женщин из других стран.

Что известно о модельной карьере Чой Сун Хва

Женщина очень долго мечтала о карьере модели, однако за неимением средств не могла ее реализовать.

Чой Сун Хва

Нынешняя финалистка конкурса "Мисс Вселенная Корея" даже занималась в модельной академии, чтобы уметь хорошо дефилировать. Уже в 74 года Чой Сун Хва дебютировала на Неделе моды в Сеуле.

После этого женщину можно было увидеть в корейских журналах, в частности Harper's Bazaar и Elle. Более того, она снималась в рекламных кампаниях для разных брендов. Сейчас Чой Сун Хва гордятся ее детьми и внуками.