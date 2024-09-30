80-річна жителька Південної Кореї Чой Сун Хва буде найстаршою фіналісткою конкурсу краси "Міс Всесвіт Корея" за право представляти свою країну на всесвітньому рівні у Мексиці у листопаді цього року.

Що відомо про участь Чой Сун Хва у конкурсі "Міс Всесвіт Корея"

Зазначається, що жінка розпочала модельну кар’єру лише у 72 роки через фінансові труднощі.

Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди у Сеулі у 74 роки, і з того часу з'являлася у відомих журналах і рекламних кампаніях.

Жінка змагатиметься з 31 іншими учасницями за право представляти Південну Корею на фіналі "Міс Всесвіт" в Мексиці у листопаді.

Зазначається, що протягом десятиліть організатори конкурсу дотримувались жорстких вікових обмежень, дозволяючи приймати участь у конкурсі жінкам у віці від 18 до 28 років.

Однак цього року обмеження були зняті, у зв'язку з модернізаційними процесами. Минулого року, до речі, конкурс скасував ще одну заборону. Після цього долучитися до участі можуть вагітні, матері та жінки, які раніше перебували у шлюбі.

Чой Сун Хва

За словами Чой Сун Хва зазначила, що важливо мати не тільки гарний зовнішній вигляд, а й повагу до інших людей та знаходити душевний спокій.

Останніми роками конкурси в Кореї часто критикували. Люди вважали, що вони просувають певні стандарти краси, через це деякі учасниці роблять різні хірургічні втручання.

Чой Сун Хва зауважила, що зараз складно знайти того, хто б не змінював свою зовнішність. І це стосується не лише корейок, але й жінок з інших країн.

Що відомо про модельну кар’єру Чой Сун Хва

Жінка дуже довго мріяла про кар’єру моделі, однак через брак коштів не могла її реалізувати.

Чой Сун Хва

Цьогорічна фіналістка конкурсу "Міс Всесвіт Корея" навіть займалася в модельній академії, щоб вміти гарно дефілювати. Вже у 74 роки Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди, що проходив у Сеулі.

Після цього жінку можна було побачити у корейських журналах, зокрема у Harper’s Bazaar і Elle. Ба більше, вона знімалася у рекламних кампаніях для різних брендів. Зараз Чой Сун Хва пишаються її діти та онуки.