Конор Макгрегор вирішив стати президентом Ірландії

Боєць UFC Конор Макгрегор заявив журналістам, що налаштований боротися за пост президента Ірландії. Він також пообіцяв, що у разі перемоги буде активно відстоювати інтереси країни, зокрема в питаннях міграції.
Головні тези:
- Боєць UFC виступив як опонент Європейському міграційному пакту.
- Макгрегор заявив, що прагне до справжньої демократії в Ірландії та готовий боротися за права народу.
Макгрегор оголосив про свої амбітні плани
З неочікуваною заявою з цього приводу легендарний боєць виступив після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.
Макгрегор має намір виступити як опонент Європейського міграційного пакту, який спрямований на спрощення процедур прикордонного контролю та пришвидшення надання притулку в межах ЄС.
Окрім того, боєць публічно закликав винести питання імплементації пакту на референдум, щоб кожний громадян Ірландії мав можливість зробити власний вибір.
За словами бійця, він буде добиватися справжньої демократії у країні.
Нові президентські вибори в Ірландії повинні відбутися до 11 листопада 2025 року.
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