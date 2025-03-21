Конор Макгрегор вирішив стати президентом Ірландії
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Конор Макгрегор вирішив стати президентом Ірландії

Макгрегор оголосив про свої амбітні плани
Джерело:  The Hill

Боєць UFC Конор Макгрегор заявив журналістам, що налаштований боротися за пост президента Ірландії. Він також пообіцяв, що у разі перемоги буде активно відстоювати інтереси країни, зокрема в питаннях міграції. 

Головні тези:

  • Боєць UFC виступив як опонент Європейському міграційному пакту.
  • Макгрегор заявив, що прагне до справжньої демократії в Ірландії та готовий боротися за права народу.

Макгрегор оголосив про свої амбітні плани

З неочікуваною заявою з цього приводу легендарний боєць виступив після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі.

Макгрегор має намір виступити як опонент Європейського міграційного пакту, який спрямований на спрощення процедур прикордонного контролю та пришвидшення надання притулку в межах ЄС.

Хто ще буде протистояти уряду та виступати проти цього законопроєкту? Будь-який інший кандидат у президенти, якого вони намагатимуться висунути, не чинитиме їм опору. Я чинитиму! — заявив він.

Окрім того, боєць публічно закликав винести питання імплементації пакту на референдум, щоб кожний громадян Ірландії мав можливість зробити власний вибір.

Попри те, що я категорично виступаю проти цього пакту, це не мій вибір чи вибір уряду. Це вибір народу Ірландії! Завжди, — додав Макгрегор.

За словами бійця, він буде добиватися справжньої демократії у країні.

Нові президентські вибори в Ірландії повинні відбутися до 11 листопада 2025 року.

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