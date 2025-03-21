Конор Макгрегор решил стать президентом Ирландии

Боец UFC Конор Макгрегор заявил журналистам, что настроен бороться за пост президента Ирландии. Он также пообещал, что в случае победы будет активно отстаивать интересы страны, в том числе в вопросах миграции.

Макгрегор объявил о своих амбициозных планах

С неожиданным заявлением по этому поводу легендарный боец выступил после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Макгрегор намерен выступить в качестве оппонента Европейского миграционного пакта, направленного на упрощение процедур пограничного контроля и ускорение предоставления убежища в рамках ЕС.

Кто еще будет противостоять правительству и выступать против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они будут пытаться выдвинуть, не будет им сопротивляться. Я буду это делать! — заявил он. Поделиться

Кроме того, боец публично призвал вынести вопросы имплементации пакта на референдум, чтобы каждый гражданин Ирландии имел возможность сделать собственный выбор.

Несмотря на то, что я категорически выступаю против этого пакта, это не мой выбор или выбор правительства. Это выбор народа Ирландии! Всегда, — добавил Макгрегор. Поделиться

По словам бойца, он будет добиваться подлинной демократии в стране.