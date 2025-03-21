Конор Макгрегор решил стать президентом Ирландии

Боец UFC Конор Макгрегор заявил журналистам, что настроен бороться за пост президента Ирландии. Он также пообещал, что в случае победы будет активно отстаивать интересы страны, в том числе в вопросах миграции.
Главные тезисы
- Боец UFC выступил как оппонент Европейского миграционного пакта.
- Макгрегор заявил, что стремится к настоящей демократии в Ирландии и готов бороться за права народа.
Макгрегор объявил о своих амбициозных планах
С неожиданным заявлением по этому поводу легендарный боец выступил после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.
Макгрегор намерен выступить в качестве оппонента Европейского миграционного пакта, направленного на упрощение процедур пограничного контроля и ускорение предоставления убежища в рамках ЕС.
Кроме того, боец публично призвал вынести вопросы имплементации пакта на референдум, чтобы каждый гражданин Ирландии имел возможность сделать собственный выбор.
По словам бойца, он будет добиваться подлинной демократии в стране.
Новые президентские выборы в Ирландии должны пройти до 11 ноября 2025 года.
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