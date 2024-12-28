По словам менеджера украинского боксера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, его подопечный может при определенном условии вернуться на ринг на фоне слухов о вероятном завершении карьеры.
Главные тезисы
- Менеджер Василия Ломаченко рассматривает условия возвращения боксера на ринг.
- Будущее спортивной карьеры украинского боксера зависит от состояния его здоровья.
- Результаты обследования в Украине станут определяющими для решения о возобновлении боев в 2025 году.
- Возможность проведения боя с Дэвисом открывается в случае готовности Ломаченко.
- Неопределенность с дальнейшей карьерой боксера сохраняется, вопрос о выходе на ринг остается открытым.
Вернется ли Ломаченко в бокс или завершит карьеру
В последнем противостоянии Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа нокаутом. Тогда украинец стал чемпионом мира в легком весе.
Климас добавил, что Ломаченко должен пройти обследование спины в Украине.
Результаты дадут представление о том, сможет ли двукратный олимпийский чемпион возобновить бои в 2025 году, поскольку на горизонте маячат очень важные бои.
По словам менеджера, Ломаченко получил травму во время тренировки.
Сейчас Ломаченко 36 лет, и он отказался от боя с непобежденным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом в этом объединительном поединке.
Если после обследования Ломаченко будет готов к повторному бою, он решит, сразится ли с одним из претендентов на титул IBF или проведет бой с Дэвисом.
Неопределенность с дальнейшей карьерой Ломаченко продолжается с октября этого года. Несколько источников сообщали, что у боксера нет желания выходить на ринг.
Что известно об обвинениях от других боксеров в адрес Ломаченко
По словам чемпиона мира в легком весе по версии WBC, американского боксера Шакура Стивенсона, украинского боксера и чемпиона по версиям IBF и IBO Василий Ломаченко сорвал запланированный бой между ними.
Обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко не захотел проводить бой с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом из-за нехватки мотивации.
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