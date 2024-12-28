По словам менеджера украинского боксера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, его подопечный может при определенном условии вернуться на ринг на фоне слухов о вероятном завершении карьеры.

Вернется ли Ломаченко в бокс или завершит карьеру

Если Ломаченко здоров, он снова будет драться, — объяснил Климас. Поделиться

В последнем противостоянии Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа нокаутом. Тогда украинец стал чемпионом мира в легком весе.

Климас добавил, что Ломаченко должен пройти обследование спины в Украине.

Василий Ломаченко

Результаты дадут представление о том, сможет ли двукратный олимпийский чемпион возобновить бои в 2025 году, поскольку на горизонте маячат очень важные бои.

По словам менеджера, Ломаченко получил травму во время тренировки.

Сейчас Ломаченко 36 лет, и он отказался от боя с непобежденным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом в этом объединительном поединке.

Если после обследования Ломаченко будет готов к повторному бою, он решит, сразится ли с одним из претендентов на титул IBF или проведет бой с Дэвисом.

Неопределенность с дальнейшей карьерой Ломаченко продолжается с октября этого года. Несколько источников сообщали, что у боксера нет желания выходить на ринг.

Что известно об обвинениях от других боксеров в адрес Ломаченко

По словам чемпиона мира в легком весе по версии WBC, американского боксера Шакура Стивенсона, украинского боксера и чемпиона по версиям IBF и IBO Василий Ломаченко сорвал запланированный бой между ними.

Обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко не захотел проводить бой с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом из-за нехватки мотивации.