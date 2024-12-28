У Ломаченко назвали условия возвращения в бокс
Категория
Спорт
Дата публикации

У Ломаченко назвали условия возвращения в бокс

Василий Ломаченко
Читати українською
Источник:  BoxingScene

По словам менеджера украинского боксера Василия Ломаченко Эгиса Климаса, его подопечный может при определенном условии вернуться на ринг на фоне слухов о вероятном завершении карьеры.

Главные тезисы

  • Менеджер Василия Ломаченко рассматривает условия возвращения боксера на ринг.
  • Будущее спортивной карьеры украинского боксера зависит от состояния его здоровья.
  • Результаты обследования в Украине станут определяющими для решения о возобновлении боев в 2025 году.
  • Возможность проведения боя с Дэвисом открывается в случае готовности Ломаченко.
  • Неопределенность с дальнейшей карьерой боксера сохраняется, вопрос о выходе на ринг остается открытым.

Вернется ли Ломаченко в бокс или завершит карьеру

Если Ломаченко здоров, он снова будет драться, — объяснил Климас.

В последнем противостоянии Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа нокаутом. Тогда украинец стал чемпионом мира в легком весе.

Климас добавил, что Ломаченко должен пройти обследование спины в Украине.

Ломаченко может вернуться на ринг в 2025 году
Василий Ломаченко

Результаты дадут представление о том, сможет ли двукратный олимпийский чемпион возобновить бои в 2025 году, поскольку на горизонте маячат очень важные бои.

По словам менеджера, Ломаченко получил травму во время тренировки.

Сейчас Ломаченко 36 лет, и он отказался от боя с непобежденным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом в этом объединительном поединке.

Если после обследования Ломаченко будет готов к повторному бою, он решит, сразится ли с одним из претендентов на титул IBF или проведет бой с Дэвисом.

Неопределенность с дальнейшей карьерой Ломаченко продолжается с октября этого года. Несколько источников сообщали, что у боксера нет желания выходить на ринг.

Что известно об обвинениях от других боксеров в адрес Ломаченко

По словам чемпиона мира в легком весе по версии WBC, американского боксера Шакура Стивенсона, украинского боксера и чемпиона по версиям IBF и IBO Василий Ломаченко сорвал запланированный бой между ними.

Обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко не захотел проводить бой с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом из-за нехватки мотивации.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ломаченко победил нокаутом Камбососа — видео
Ломаченко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Тренер боксера Камбососа назвал причину поражения в бою с Ломаченко
Тренер боксера Камбососа назвал причину поражения в бою с Ломаченко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Ломаченко отказался от боя с Джервонтой — известна причина
Ломаченко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?