За словами менеджера українського боксера Василя Ломаченка Егіса Клімаса, його підопічний може за певної умови повернутись на ринг на тлі чуток про ймовірне завершення кар'єри.

Чи повернеться Ломаченко у бокс, або ж завершить кар’єру

Якщо Ломаченко здоровий, він знову буде битися, — пояснив Клімас. Поширити

В останньому протистоянні Василь Ломаченко переміг Джорджа Камбососа нокаутом. Тоді українець став чемпіоном світу у легкій вазі.

Клімас додав, що Ломаченко має пройти обстеження спини в Україні.

Василь Ломаченко

Результати дадуть уявлення про те, чи зможе дворазовий олімпійський чемпіон відновити бої у 2025 році, оскільки на обрії маячать дуже важливі бої.

За словами менеджера, Ломаченко отримав травму під час тренування.

Зараз Ломаченко 36 років, і він відмовився від бою з непереможеним чемпіоном WBA у легкій вазі Джервонтою Девісом у цьому об'єднавчому поєдинку.

Якщо після обстеження Ломаченко буде готовий до повторного бою, він вирішить, чи буде битися з одним із претендентів на титул IBF чи проведе бій із Девісом.

Невизначеність з подальшою кар'єрою Ломаченка триває з жовтня цього року. Кілька джерел повідомляли, що боксер не має бажання виходити на ринг.

Що відомо про звинувачення від інших боксерів на адресу Ломаченка

За словами чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC, американського боксера Шакура Стівенсона, український боксер та чемпіон за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зірвав запланований бій між ними.

Володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко не захотів проводити бій з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом через брак мотивації.