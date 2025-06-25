"Континент розірве на шматки". Вчені попереджають про катастрофічну загрозу
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Континент розірве на шматки". Вчені попереджають про катастрофічну загрозу

Африка опинилася під загрозою зникнення
Джерело:  The Independent

У межах нового масштабного дослідження вдалося виявити, що під регіоном Афар в Ефіопії, де розташовані одразу 3 тектонічні рифт-зони, ритмічно піднімається розпечена мантія. Саме ці поштовхи можуть спровокувати розрив Африки на шматки, а також призведуть до створення нового океану.

Головні тези:

  • Ритмічні поштовхи мантії можуть стати причиною розриву континенту.
  • Загалом цей процес може тривати мільйони років.

Африка опинилася під загрозою зникнення

З заявою з цього приводу виступила авторка дослідження, геологиня Емма Вотсон.

За її словами, потоки частково розплавленої мантії пульсують, мов серце. Ба більше, вказано, що вони мають унікальні хімічні характеристики.

Дослідниця також попередила, що ці імпульси взаємодіють з тектонічними плитами, штовхаючи їх і сприяючи розриву земної кори.

Дослідження вперше описує асиметричний шлейф мантії, що піднімається під Африкою. Цей шлейф безпосередньо пов'язаний з рухом плит і має величезне значення для розуміння вулканізму, сейсмічної активності та майбутнього континентального розпаду.

Ще один науковець наголосив, що глибокі мантійні підйоми можуть фокусувати вулканічну активність там, де кора найтонша.

Що важливо розуміти, цей процес триватиме мільйони років, однак уже зараз потрібно розуміти ключові механізми, що формують обличчя планети.

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