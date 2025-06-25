"Континент разорвет в клочья". Ученые предупреждают о катастрофической угрозе

В рамках нового масштабного исследования удалось обнаружить, что под регионом Афар в Эфиопии, где расположены сразу 3 тектонические рифт-зоны, ритмично поднимается раскаленная мантия. Именно эти толчки могут спровоцировать разрыв Африки в куски, а также приведут к созданию нового океана.
Главные тезисы
- Ритмические толчки мантии могут стать причиной разрыва континента.
- В общем, этот процесс может длиться миллионы лет.
Африка оказалась под угрозой исчезновения
С заявлением по этому поводу выступила автор исследования, геологиня Эмма Уотсон.
По ее словам, потоки частично расплавленной мантии пульсируют как сердце. Более того, указано, что они имеют уникальные химические характеристики.
Исследовательница также предупредила, что эти импульсы взаимодействуют с тектоническими плитами, толкая их и способствуя разрыву земной коры.
Еще один ученый подчеркнул, что глубокие мантийные подъемы могут фокусировать вулканическую активность там, где самая тонкая кора.
Что важно понимать, этот процесс будет длиться миллионы лет, однако уже сейчас нужно понимать ключевые механизмы, формирующие лицо планеты.
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