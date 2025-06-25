"Континент разорвет в клочья". Ученые предупреждают о катастрофической угрозе

В рамках нового масштабного исследования удалось обнаружить, что под регионом Афар в Эфиопии, где расположены сразу 3 тектонические рифт-зоны, ритмично поднимается раскаленная мантия. Именно эти толчки могут спровоцировать разрыв Африки в куски, а также приведут к созданию нового океана.

Африка оказалась под угрозой исчезновения

С заявлением по этому поводу выступила автор исследования, геологиня Эмма Уотсон.

По ее словам, потоки частично расплавленной мантии пульсируют как сердце. Более того, указано, что они имеют уникальные химические характеристики.

Исследовательница также предупредила, что эти импульсы взаимодействуют с тектоническими плитами, толкая их и способствуя разрыву земной коры.

Исследование впервые описывает асимметричный шлейф мантии, поднимающийся под Африкой. Этот шлейф напрямую связан с движением плит и имеет большое значение для понимания вулканизма, сейсмической активности и будущего континентального распада. Поделиться

Еще один ученый подчеркнул, что глубокие мантийные подъемы могут фокусировать вулканическую активность там, где самая тонкая кора.