За словами полковника запасу ЗСУ та аналітика Петра Черника, отримання пакетів військової допомоги від західних партнерів дозволить українським військовим вже цього року перейти у контрнаступ.

Що відомо про ймовірність нового контрнаступу ЗСУ вже цього року

За словами Черника, контрнаступ ЗСУ цього року стане можливим за чотирьох умов.

Він зазначив, що насамперед західні партнери мають надати Україні дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по військових і стратегічних цілях на території РФ.

Якби нам дозволили ракетами ATACMS завдавати ударів по скупчення військ — це було б найкорисніше саме по північному напрямку. Навпроти Сумської та Харківської областей зосереджено до 53 тисяч особового складу, в окопах і бліндажах їх можна діставати по-справжньому лише касетними боєприпасами, — підкреслив аналітик. Поширити

Черник висловив переконання, що західні партнери можуть відмовитись від встановлених “червоних ліній”, як раніше це було зроблено у відношені до поставок танків та літаків.

Що потрібно ЗСУ для успішного прориву оборони армії РФ на півдні України

При цьому аналітик попередив, що найближчі тижні та місяці стануть вирішальним у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.

За його словами, стійка суха погода дозволить українським військовим перейти у наступ та пробити оборону окупаційної армії РФ та просунутись до північного Приазов'я.

Черник зазначив, що таку операцію можна провести за умови отримання достатньої кількості далекобійних ракет ATACMS, РЕБ, артсистем та сучасних західних винищувачів.

Якби всі чотири фактори склалися в один кулак, на умовний вересень ми могли б прорвати лінію Суровікіна. Але тут все залежить винятково від кількості якісної зброї, — підкреслив аналітик. Поширити

За його словами, минулого року українські військові проводили контрнаступ не маючи переваги у повітрі.