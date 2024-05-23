За словами полковника запасу ЗСУ та аналітика Петра Черника, отримання пакетів військової допомоги від західних партнерів дозволить українським військовим вже цього року перейти у контрнаступ.
Що відомо про ймовірність нового контрнаступу ЗСУ вже цього року
За словами Черника, контрнаступ ЗСУ цього року стане можливим за чотирьох умов.
Він зазначив, що насамперед західні партнери мають надати Україні дозвіл на використання їхньої зброї для ударів по військових і стратегічних цілях на території РФ.
Черник висловив переконання, що західні партнери можуть відмовитись від встановлених “червоних ліній”, як раніше це було зроблено у відношені до поставок танків та літаків.
Що потрібно ЗСУ для успішного прориву оборони армії РФ на півдні України
При цьому аналітик попередив, що найближчі тижні та місяці стануть вирішальним у розв’язаній Росією злочинній війні проти України.
За його словами, стійка суха погода дозволить українським військовим перейти у наступ та пробити оборону окупаційної армії РФ та просунутись до північного Приазов'я.
Черник зазначив, що таку операцію можна провести за умови отримання достатньої кількості далекобійних ракет ATACMS, РЕБ, артсистем та сучасних західних винищувачів.
За його словами, минулого року українські військові проводили контрнаступ не маючи переваги у повітрі.
Якби Україна почала працювати великою кількістю боєприпасів та ракет по тилах і залізницях ворога на Півдні, виснажену російську армію можна було витіснити з цього плацдарму.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Війна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-