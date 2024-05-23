По словам полковника запаса ВСУ и аналитика Петра Черника, получение пакетов военной помощи от западных партнеров позволит украинским военным уже в этом году перейти в контрнаступление.
Что известно о вероятности нового контрнаступления ВСУ уже в этом году
По словам Черника, контрнаступление ВСУ в этом году станет возможным при четырех условиях.
Он отметил, что, прежде всего, западные партнеры должны предоставить Украине разрешение на использование их оружия для ударов по военным и стратегическим целям на территории РФ.
Черник убежден, что западные партнеры могут отказаться от установленных "красных линий", как раньше это было сделано в отношении поставок танков и самолетов.
Что нужно ВСУ для успешного прорыва обороны армии РФ на юге Украины
При этом аналитик предупредил, что в ближайшие недели и месяцы станут решающим в развязанной Россией преступной войне против Украины.
По его словам, устойчивая сухая погода позволит украинским военным перейти в наступление и пробить оборону оккупационной армии РФ и продвинуться в Северное Приазовье.
Черник отметил, что такую операцию можно провести при условии получения достаточного количества дальнобойных ракет ATACMS, РЭБ, артсистем и современных западных истребителей.
По его словам, в прошлом году украинские военные проводили контрнаступление не имея преимущества в воздухе.
Если бы Украина начала работать большим количеством боеприпасов и ракет по тылам и железным дорогам врага на Юге, истощенную российскую армию можно было вытеснить из этого плацдарма.
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