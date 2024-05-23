По словам полковника запаса ВСУ и аналитика Петра Черника, получение пакетов военной помощи от западных партнеров позволит украинским военным уже в этом году перейти в контрнаступление.

Что известно о вероятности нового контрнаступления ВСУ уже в этом году

По словам Черника, контрнаступление ВСУ в этом году станет возможным при четырех условиях.

Он отметил, что, прежде всего, западные партнеры должны предоставить Украине разрешение на использование их оружия для ударов по военным и стратегическим целям на территории РФ.

Если бы нам разрешили ракетами ATACMS наносить удары по скоплению войск — это было бы самое полезное именно по северному направлению. Напротив Сумской и Харьковской областей сосредоточено до 53 тысяч личного состава, в окопах и блиндажах их можно доставать по-настоящему только кассетными боеприпасами, подчеркнул аналитик. Поделиться

Черник убежден, что западные партнеры могут отказаться от установленных "красных линий", как раньше это было сделано в отношении поставок танков и самолетов.

Что нужно ВСУ для успешного прорыва обороны армии РФ на юге Украины

При этом аналитик предупредил, что в ближайшие недели и месяцы станут решающим в развязанной Россией преступной войне против Украины.

По его словам, устойчивая сухая погода позволит украинским военным перейти в наступление и пробить оборону оккупационной армии РФ и продвинуться в Северное Приазовье.

Черник отметил, что такую операцию можно провести при условии получения достаточного количества дальнобойных ракет ATACMS, РЭБ, артсистем и современных западных истребителей.

Если бы все четыре фактора сложились в один кулак, на условный сентябрь мы могли бы прорвать линию Суровикина. Но здесь все зависит исключительно от количества качественного оружия, подчеркнул аналитик. Поделиться

По его словам, в прошлом году украинские военные проводили контрнаступление не имея преимущества в воздухе.