Коригувала удари Росії по Донеччині — правоохоронці затримали агентку ГРУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригувала удари Росії по Донеччині — правоохоронці затримали агентку ГРУ

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Донеччині. За матеріалами справи, вона коригувала повітряні атаки РФ по Силах оборони у прифронтових районах області.

Головні тези:

  • Затримана агентка ГРУ на Донеччині коригувала удари Росії на прифронтові райони, збираючи інформацію про українські війська.
  • Вона використовувала камеру свого телефону, щоб фіксувати локації особового складу та техніки ЗСУ, приховуючи це під зовнішньою активністю.
  • Агентку завербували через проросійський Телеграм-канал, де вона залишала антиукраїнські коментарі.

Правоохоронці затримали агентку ГРУ на Донеччині

Ворога найбільше цікавили локації особового складу і техніки українських військ в Краматорську та Слов’янську. Щоб отримати розвіддані, окупанти дистанційно завербували 50-річну працівницю місцевого закладу харчування, який відвідували військові.

Встановлено, що зрадниця приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхні авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату.

Надалі такі відеозвіти вона направляла до російського гру через «зв’язкову» — співробітницю шпиталю міноборони РФ, особу якої вже встановлено Службою безпеки. Саме вона завербувала агентку на одному з проросійських Телеграм-каналів, де зрадниця залишала антиукраїнські коментарі.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено два мобільні телефони із доказами роботи на воєнну розвідку рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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