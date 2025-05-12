Корректировала удары России по Донеччине — правоохранители задержали агентку ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировала удары России по Донеччине — правоохранители задержали агентку ГРУ

СБУ
агентка ГРУ
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Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Донецкой области. По материалам дела она корректировала воздушные атаки РФ по Силам обороны в прифронтовых районах области.

Главные тезисы

  • Контрразведка Службы безопасности задержала агентку ГРУ, корректировавшую удары России на прифронтовые районы Донецкой области.
  • Агентка использовала телефон для фиксации локаций украинских военных, скрывая свою деятельность под видеочатом.
  • Привлечение через пророссийский Телеграм-канал и антиукраинские комментарии, а также передача разведданных через 'связную' из минобороны РФ.

Правоохранители задержали агентку ГРУ в Донецкой области

Врага больше всего интересовали локации личного состава и техники украинских войск в Краматорске и Славянске. Чтобы получить разведданные, оккупанты дистанционно завербовали 50-летнюю работницу местного заведения питания, которое посещали военные.

Установлено, что предатель скрыто фиксировала воинов ВСУ и их авто на камеру телефона, когда шла на работу. Для конспирации агентка делала вид, что в этот момент общается по видеочату.

В дальнейшем такие видеоотчеты она направляла в российскую игру через «связную» — сотрудницу госпиталя минобороны РФ, личность которой уже установлена Службой безопасности. Именно она завербовала агента на одном из пророссийских телеграмм-каналов, где предательница оставляла антиукраинские комментарии.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигурантки и задержали ее по месту жительства. Во время обысков у нее изъяты два мобильных телефона с подтверждениями работы на военную разведку России.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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