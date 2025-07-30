Коригувала удари Росії по Херсону — агентка ФСБ отримала довічне увʼязнення

Херсонський апеляційний суд за матеріалами СБУ переглянув вирок 39-річній Інні Касперук, медсестрі з Херсона, яка у 2022-2023 роках коригувала ворожі удари по рідному місту. Жінку арештували у травні 2023 року. Замість 15 років тюрми з конфіскацією всього майна вона проведе за ґратами довічно.

Агентка ФСБ з Херсона отримала довічне увʼязнення

Херсонська обласна прокуратура оскаржила вирок Херсонського міського суду від 17 березня 2025 року Касперук Інні з Херсона, медсестрі Херсонської міської лікарні імені Є.Карабелеша. Жінка з 28 листопада 2022 року по 28 березня 2023 року передавала представнику РФ інформацію про наявність та переміщення сил і засобів ЗСУ та інших законних сил оборони на території Херсона.

Інна Касперук передала ворогу інформацію щодо території Херсонського машинобудівного заводу, Херсонського металообробного заводу «Жовтень», Херсонської міської друкарні, Херсонського комбінату хлібопродуктів, офісного центру «Кристал», стадіону «Кристал», промислової зони на Миколаївському шосе, 18, Херсонського нафтопереробного заводу, житлової будівлі на вулиці Гімназичній, КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги Херсонської обласної ради» в селі Степанівка.

На думку прокурора, вирок у 15 років позбавлення волі для Інни Касперук, який виніс суд першої інстанції, занадто м’який і є невідповідним тяжкості скоєного нею кримінального правопорушення. Апеляційний суд погодився з цим і скасував цей вирок.

Новий вирок — довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вирок набрав законної сили, але може бути оскаржений протягом трьох місяців у Верховному Суді.

Сама Інна Касперук повністю визнала свою вину і зізналась, що передавала інформацію ворогу з ідеологічних міркувань, бо любить Росію. Грошей за свої «послуги» вона не отримувала.

За словами свідків, Інна Касперук мала доступ до журналу реєстрації хворих лікарні, де вказувались особисті дані військовослужбовців, працівників правоохоронних органів.