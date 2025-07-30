Корректировала удары России по Херсону — агентка ФСБ получила пожизненное заключение

Херсонский апелляционный суд по материалам СБУ пересмотрел приговор 39-летней Инне Касперук, медсестре из Херсона, которая в 2022-2023 годах корректировала вражеские удары по родному городу. Женщина была арестована в мае 2023 года. Вместо 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества она проведет за решеткой пожизненно.

Агент ФСБ из Херсона получила пожизненное заключение

Херсонская областная прокуратура обжаловала приговор Херсонского городского суда от 17 марта 2025 года Касперук Инне из Херсона, медсестры Херсонской городской больницы имени Е.Карабелеша. Женщина с 28 ноября 2022 по 28 марта 2023 передавала представителю РФ информацию о наличии и перемещении сил и средств ВСУ и других законных сил обороны на территории Херсона.

Инна Касперук передала врагу информацию о территории Херсонского машиностроительного завода, Херсонского металлообрабатывающего завода «Октябрь», Херсонской городской типографии, Херсонского комбината хлебопродуктов, офисного центра «Кристалл», стадиона «Кристалл», промышленной зоны на Николаевском шоссе, 18, Херсонского нефти, КНП «Херсонское областное учреждение по оказанию психиатрической помощи Херсонского областного совета» в селе Степановка.

По мнению прокурора, приговор в 15 лет лишения свободы для Инны Касперук, вынесший суд первой инстанции, слишком мягкий и несоответствующий тяжести совершенного ею уголовного правонарушения. Апелляционный суд согласился с этим и отменил приговор.

Новый приговор — пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества. Приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в течение трех месяцев в Верховном Суде.

Сама Инна Касперук полностью признала свою вину и призналась, что передавала информацию врагу по идеологическим соображениям, потому что любит Россию. Денег за свои услуги она не получала.

По словам свидетелей, Инна Касперук имела доступ в журнал регистрации больных больницы, где указывались личные данные военнослужащих, работников правоохранительных органов.