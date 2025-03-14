За военные преступления в Украине. Российский неонацист Петровский получил срок заключения в Финляндии

Суд Хельсинки в Финляндии приговорил одного из лидеров российской неонацистской группировки ДШРГ "Русич" Яна Петровского (Воислав Торден) к пожизненному сроку заключения за военные преступления в Украине.
Главные тезисы
- Российский неонацист Петровский получил пожизненное заключение в Финляндии за военные преступления в Украине.
- Этот случай стал первым в Финляндии, когда был вынесен приговор по делу о военных преступлениях в войне России против Украины.
- Петровский был признан виновным в убийстве солдата и распространении фотографий погибших, хотя отрицал свою вину в суде.
Российский неонацист Петровский получил “пожизненное” за военные преступления в Украине
Сторона обвинения требовала для пожизненного заключения Петра за пять военных преступлений, совершенных на востоке Украины в 2014 году. Однако одно из обвинений было отклонено.
Суд признал, что он был членом российской группировки "Русич", участвовавшей в вооруженном нападении на бойцов батальона "Айдар" в Луганской области. Кроме того, удалось доказать, что он виновен в убийстве одного солдата, а также в распространении фотографии погибшего.
В то же время, суд отклонил обвинение в том, что Петровский как заместитель командира "Русича" руководил боевиками, когда 5 сентября 2014 года они организовали засаду на блокпосте, подняв флаг Украины.
Прокурор также отмечал, что Петровский разрешил вырезать символ группировки "Русич" на щеке раненого украинского военного.
Сам Петровский в суде отрицал свою вину. Адвокат Петровского Хейкки Лампела заявил, что он будет оспаривать приговор.
Это первый случай, когда в суде в Финляндии были предъявлены обвинения и объявлен приговор по поводу подозреваемых в военных преступлениях во время войны в Украине.
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