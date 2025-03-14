За воєнні злочини в Україні. Російський неонацист Петровський отримав термін ув'язнення у Фінляндії

Суд Гельсінкі у Фінляндії засудив одного з лідерів російського неонацистського угрупування ДШРГ "Русич" Яна Петровського (Воіслав Торден) до довічного терміну ув'язнення за воєнні злочини в Україні.
Головні тези:
- Петровський отримав довічний термін ув'язнення у Фінляндії за участь у воєнних злочинах в Україні.
- Підозрюваний відмовлявся від вини, а його адвокат заявив про намір оскаржити вирок.
- Цей випадок є першим, коли в Фінляндії винесено вирок у справі про воєнні злочини у війні Росії проти України.
Російський неонацист Петровський отримав “довічне” за воєнні злочини в Україні
Сторона обвинувачення вимагала для Петровського довічного ув'язнення за п'ять воєнних злочинів, скоєних на сході України у 2014 році. Однак одне зі звинувачень відхилили.
Суд визнав, що він був членом російського угруповання "Русич", яке брало участь у збройному нападі на бійців батальйону "Айдар" в Луганській області. Окрім того, вдалося довести, що він винний у вбивстві одного солдата, а також поширенні фотографії загиблого.
Водночас суд відхилив звинувачення в тому, що Петровський як заступник командира "Русича" керував бойовиками, коли 5 вересня 2014 року вони організували засідку на блокпості, піднявши прапор України.
Прокурор також наголошував, що Петровський дозволив вирізати символ угруповання "Русич" на щоці пораненого українського військового.
Сам Петровський у суді заперечував свою провину. Адвокат Петровського Хейккі Лампела заявив, що він буде оскаржувати вирок.
Це перший випадок, коли у суді у Фінляндії були висунуті звинувачення та оголошено вирок щодо підозрюваних у воєнних злочинах під час війни в Україні.
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