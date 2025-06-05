Коригував атаки РФ по Полтавщині й Дніпропетровщині — правоохоронці затримали агента ГРУ

Служба безпеки України затримала ще одного коригувальника повітряних атак РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині.
Головні тези:
- Служба безпеки України виявила та затримала 16-річного агента ГРУ, який коригував атаки РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині.
- Фігурант був залучений окупантами до підривної діяльності з обіцянкою грошової винагороди та мав за завдання збирати інформацію про військові об'єкти та виробництво елементів для українських БпЛА.
СБУ затримала 16-річного коригувальника вогню РФ
За матеріалами справи, фігурантом виявився 16-річний місцевий студент, якого окупанти втягнули у підривну діяльність, обіцяючи грошову винагороду.
За завданням куратора з ГРУ агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об’єктів та надсилав інформацію куратору.
Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ.
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