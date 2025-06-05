Корректировал атаки РФ по Полтавщине и Днепропетровщине — правоохранители задержали агента ГРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал атаки РФ по Полтавщине и Днепропетровщине — правоохранители задержали агента ГРУ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика воздушных атак РФ по Полтавщине и Днепропетровщине.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины задержала 16-летнего агента ГРУ, который корректировал атаки РФ по Полтавщине и Днепропетровщине.
  • Агент был привлечен оккупантами к подрывной деятельности, собирая информацию о военных объектах и производстве элементов для украинских БпЛА.

СБУ задержала 16-летнего корректировщика огня РФ

По материалам дела, фигурантом оказался 16-летний местный студент, которого оккупанты втянули в подрывную деятельность, обещая денежное вознаграждение.

Основной задачей агента был поиск и верификация координат военных объектов и локального аэродрома: наличие там самолетов, военных и техники. Кроме того, фигурант пытался получить информацию о местах производства элементов для украинских БПЛА.

По заданию куратора из ГРУ агент выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и посылал информацию куратору.

Сотрудники СБУ разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.

При обыске у него изъят телефон с поличным в РФ.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.

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