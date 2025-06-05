Корректировал атаки РФ по Полтавщине и Днепропетровщине — правоохранители задержали агента ГРУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика воздушных атак РФ по Полтавщине и Днепропетровщине.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины задержала 16-летнего агента ГРУ, который корректировал атаки РФ по Полтавщине и Днепропетровщине.
- Агент был привлечен оккупантами к подрывной деятельности, собирая информацию о военных объектах и производстве элементов для украинских БпЛА.
СБУ задержала 16-летнего корректировщика огня РФ
По материалам дела, фигурантом оказался 16-летний местный студент, которого оккупанты втянули в подрывную деятельность, обещая денежное вознаграждение.
По заданию куратора из ГРУ агент выезжал в соседний регион для сбора данных, проводил фотофиксацию стратегических объектов и посылал информацию куратору.
Сотрудники СБУ разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны.
При обыске у него изъят телефон с поличным в РФ.
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