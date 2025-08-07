Коригував авіаудари РФ по Слов'янську — правоохоронці затримали агента російських спецслужб

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського агента. Він виконував завдання ворога з коригування повітряних атак агресора по Слов’янську.
Головні тези:
- Разом із контррозвідкою СБУ був затриманий агент російських спецслужб, який коригував авіаудари по місту Слов'янськ.
- Фігурант відбирав координати для атак з використанням дронів та керованих авіабомб, спрямованих на підготовку нової серії нападів на українських захисників.
- Агент використовував анонімний чат у месенджері для зв'язку з окупантами та облаштовував спостережний пункт у власній квартирі для стеження за рухом ЗСУ.
СБУ затримала російського коригувальника у Слов’янську
Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився 33-річний місцевий безробітний. Фігурант потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі у Телеграм-каналах.
Після вербування агент розпочав збір координат для підготовки нової серії повітряних атак рашистів по прифронтовому місту з використанням дронів та керованих авіабомб.
Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, ремонтні бази та логістичні склади українських захисників.
Щоб виявити відповідні локації, зловмисник обходив місцевість, де звертав увагу на об’єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки Сил оборони. Крім того, для стеження за напрямком руху та кількістю бронеколон ЗСУ він облаштував «спостережний пункт» у власній квартирі, вікна якої виходять на проїзну частину.
Зібрані дані фігурант відображав у вигляді позначок на гугл-картах для «звіту» окупантам. Як зв’язок з ними він використовував анонімний чат у месенджері.
Служба безпеки задокументувала кожен крок поплічника ворога і затримала його за місцем проживання. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
