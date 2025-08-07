Корректировал авиаудары РФ по Славянску — правоохранители задержали агента российских спецслужб

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. Он выполнял задачи врага по корректировке воздушных атак агрессора по Славянску.

СБУ задержала российского корректировщика в Славянске

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался 33-летний местный безработный. Фигурант попал в поле зрения окупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграмм-каналах.

После вербовки агент начал сбор координат для подготовки новой серии воздушных атак рашистов по прифронтовому городу с использованием дронов и управляемых авиабомб.

Среди приоритетных целей неприятеля были запасные командные пункты, ремонтные базы и логистические составы украинских защитников.

Чтобы найти соответствующие локации, злоумышленник обходил местность, где обращал внимание на объекты с наибольшей концентрацией личного состава и военной техники Сил обороны. Кроме того, для слежения за направлением движения и количеством бронеколона ВСУ он обустроил «наблюдательный пункт» в собственной квартире, окна которой выходят на проезжую часть.

Собранные данные фигурант отображал в виде меток на гугл-картах для «отчета» оккупантам. В качестве связи с ними он использовал анонимный чат в мессенджере.

Чтобы избежать ответственности за сотрудничество с агрессором, агент решил «залечь на дно» в собственном доме и «поставил на паузу» контакты с куратором. Поделиться

Служба безопасности задокументировала каждый шаг приспешника врага и задержала его по месту жительства. Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).