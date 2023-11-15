Коригував ракетні удари армії РФ по Харкову. СБУ затримала агента ГРУ

Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Агент-доцент наводив російські ракети на Харків

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Харкові ще одного агента ГРУ ЗС РФ. Він коригував ракетно-артилерійські удари РФф по військовій та критичній інфраструктурі Харкова.

Зловмисник – 49-річний доцент одного з вишів Харкова, якого ГРУ дистанційно завербувала після початку великої війни 24 лютого 2022 року.

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам армії РФ.

Також підозрюваний відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією.

Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Співробітники СБУ викрили агента воєнної розвідки РФ і затримали його у власному помешканні в обласному центрі.

Він передавав розвіддані до ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах. Поширити

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором, – йдеться у матеріалах слідства. Поширити

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Довічне ув’язнення за коригування російського вогню

Коригувальника, який навів російську ракету на Харківську ОВА у березні 2022 року, засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

1 березня 2022 року внаслідок російської терористичної атаки на Харківську ОВА загинула 31 людина і була майже повністю зруйнована будівля адміністрації.

Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.