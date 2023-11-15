Коригував ракетні удари армії РФ по Харкову. СБУ затримала агента ГРУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригував ракетні удари армії РФ по Харкову. СБУ затримала агента ГРУ

СБУ
Агент ГРУ

Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Агент-доцент наводив російські ракети на Харків

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Харкові ще одного агента ГРУ ЗС РФ. Він коригував ракетно-артилерійські удари РФф по військовій та критичній інфраструктурі Харкова.

Зловмисник – 49-річний доцент одного з вишів Харкова, якого ГРУ дистанційно завербувала після початку великої війни 24 лютого 2022 року.

Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам армії РФ.

Також підозрюваний відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією.

Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Співробітники СБУ викрили агента воєнної розвідки РФ і затримали його у власному помешканні в обласному центрі.

Він передавав розвіддані до ГРУ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором, – йдеться у матеріалах слідства.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Довічне ув’язнення за коригування російського вогню

Коригувальника, який навів російську ракету на Харківську ОВА у березні 2022 року, засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

1 березня 2022 року внаслідок російської терористичної атаки на Харківську ОВА загинула 31 людина і була майже повністю зруйнована будівля адміністрації.

Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої "ДНР" як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. Санкт-Петербург і є очільницею проросійської організації "Спасём Донбасс", – йдеться у повідомленні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шпигував під виглядом журналіста. Агент ФСБ отримав вирок українського суду
СБУ
СБУ
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
«Самотні москалі». Мережу підірвало відео, як «агентка» Лорак «збирає» донати на ЗСУ
Ані Лорак
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Шукали системи ППО Patriot. СБУ затримала двох агентів ФСБ РФ
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм