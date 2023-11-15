Корректировал ракетные удары армии РФ по Харькову. СБУ задержала агента ГРУ

Злоумышленником оказался 49-летний доцент одного из харьковских университетов, которого российская военная разведка дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Агент-доцент наводил российские ракеты на Харьков

Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Харькове еще одного агента ГРУ ВС РФ. Он корректировал ракетно-артиллерийские удары РФ по военной и критической инфраструктуре Харькова.

Злоумышленник – 49-летний доцент одного из вузов Харькова, которого ГРУ дистанционно завербовала после начала войны 24 февраля 2022 года.

Среди основных задач вражеского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины, многократно подвергавшихся обстрелам армии РФ.

Также подозреваемый отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, включая боеприпасы и амуницию.

Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова.

Сотрудники СБУ разоблачили агента военной разведки РФ и задержали его в собственном доме в областном центре.

Он передавал разведданные ГРУ через мессенджер в виде текстовых сообщений и отметок на электронных картах. Поделиться

Во время обысков в помещении задержанного изъяты мобильный телефон и компьютерная техника с доказательствами сотрудничества с агрессором, – говорится в материалах следствия. Поделиться

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Пожизненное заключение за корректировку российского огня

Корректировщика, который навел российскую ракету на Харьковскую ОВА в марте 2022 года, приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

1 марта 2022 года в результате российской террористической атаки на Харьковскую ОВА погиб 31 человек и было почти полностью разрушено здание администрации.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных.