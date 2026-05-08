Користувачі Instagram більше не зможуть надсилати захищені приватні повідомлення, оскільки функція наскрізного шифрування (E2EE) вимкнена в усьому світі.
Головні тези:
- Instagram вимкнув захищене наскрізне шифрування, забираючи можливість надсилати приватні повідомлення без можливості доступу до них від інших осіб.
- Рішення Meta про вимкнення E2EE в Instagram було зумовлене малою популярністю цієї функції серед користувачів.
Meta вимкнула наскрізне шифрування приватних повідомлень в Instagram
E2EE є найбезпечнішою формою обміну повідомленнями в інтернеті — вона дозволяє переглядати повідомлення лише відправнику та одержувачу — але вже давно критикується активістами, які стверджують, що вона дозволяє поширювати екстремістський контент в інтернеті без можливості втручання з боку влади.
Вимкнувши E2EE, Instagram матиме доступ до всього вмісту прямих повідомлень, включаючи зображення, відео та голосові повідомлення.
З 2019 року Meta, попри критику, відстоювала свої плани впровадити цю технологію в повідомлення на Facebook та Instagram, заявивши, що «майбутнє — за конфіденційністю». Компанія завершила впровадження цієї функції у месенджер Facebook у 2023 році, а згодом зробила її опціональною в Instagram, плануючи згодом зробити її стандартною.
Meta не оголошувала публічно про своє рішення відмовитися від планів впровадження E2EE. Натомість у березні вона тихо оновила умови використання додатка.
Повідомлення з наскрізним шифруванням в Instagram більше не підтримуватимуться після 8 травня 2026 року. Якщо у вас є чати, на які вплине ця зміна, ви побачите інструкції щодо завантаження будь-яких медіафайлів або повідомлень, які ви, можливо, захочете зберегти.
Meta повідомила у своєму коментарі, що рішення було прийнято через те, що занадто мало користувачів обирали цю функцію.
E2EE є стандартною функцією в Signal, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage від Apple та Google Messages. Telegram пропонує її як опцію, але не за замовчуванням. X, раніше Twitter, пропонує подібну систему для прямих повідомлень, хоча критики кажуть, що вона не відповідає галузевим стандартам.
Snapchat використовує її для фотографій та відео у повідомленнях і раніше заявляв, що планує поширити її на текст. А TikTok у березні повідомив, що не має планів впроваджувати цю технологію для прямих повідомлень.
