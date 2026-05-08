Користувачі Instagram більше не зможуть надсилати захищені приватні повідомлення

Meta вимкнула наскрізне шифрування приватних повідомлень в Instagram

E2EE є найбезпечнішою формою обміну повідомленнями в інтернеті — вона дозволяє переглядати повідомлення лише відправнику та одержувачу — але вже давно критикується активістами, які стверджують, що вона дозволяє поширювати екстремістський контент в інтернеті без можливості втручання з боку влади.

Вимкнувши E2EE, Instagram матиме доступ до всього вмісту прямих повідомлень, включаючи зображення, відео та голосові повідомлення.

З 2019 року Meta, попри критику, відстоювала свої плани впровадити цю технологію в повідомлення на Facebook та Instagram, заявивши, що «майбутнє — за конфіденційністю». Компанія завершила впровадження цієї функції у месенджер Facebook у 2023 році, а згодом зробила її опціональною в Instagram, плануючи згодом зробити її стандартною.

Однак через сім років Meta відмовилась від впровадження цієї функції в Instagram, який тепер пропонуватиме лише стандартне шифрування, яке означає, що інтернет-провайдер може отримати доступ до приватних даних у разі потреби. Це стандартна система, яка використовується в більшості великих онлайн-сервісів, таких як Gmail.

Meta не оголошувала публічно про своє рішення відмовитися від планів впровадження E2EE. Натомість у березні вона тихо оновила умови використання додатка.

Повідомлення з наскрізним шифруванням в Instagram більше не підтримуватимуться після 8 травня 2026 року. Якщо у вас є чати, на які вплине ця зміна, ви побачите інструкції щодо завантаження будь-яких медіафайлів або повідомлень, які ви, можливо, захочете зберегти.

Meta повідомила у своєму коментарі, що рішення було прийнято через те, що занадто мало користувачів обирали цю функцію.

E2EE є стандартною функцією в Signal, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage від Apple та Google Messages. Telegram пропонує її як опцію, але не за замовчуванням. X, раніше Twitter, пропонує подібну систему для прямих повідомлень, хоча критики кажуть, що вона не відповідає галузевим стандартам.

Snapchat використовує її для фотографій та відео у повідомленнях і раніше заявляв, що планує поширити її на текст. А TikTok у березні повідомив, що не має планів впроваджувати цю технологію для прямих повідомлень.