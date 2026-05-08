Пользователи Instagram больше не смогут отправлять защищенные частные сообщения, поскольку функция сквозного шифрования (E2EE) отключена по всему миру.

Meta выключила сквозное шифрование частных сообщений в Instagram

E2EE является самой безопасной формой обмена сообщениями в интернете — она позволяет просматривать сообщения только отправителю и получателю — но уже давно критикуется активистами, утверждающими, что она позволяет распространять экстремистский контент в интернете без возможности вмешательства со стороны властей.

Отключив E2EE, Instagram будет иметь доступ ко всему содержимому прямых сообщений, включая изображения, видео и голосовые сообщения.

С 2019 года Meta, несмотря на критику, отстаивала свои планы внедрить эту технологию в сообщения на Facebook и Instagram, заявив, что будущее — по конфиденциальности. Компания завершила внедрение этой функции в мессенджер Facebook в 2023 году, а затем сделала ее опциональной в Instagram, планируя впоследствии сделать ее стандартной.

Однако через семь лет Meta отказалась от внедрения этой функции в Instagram, который теперь будет предлагать только стандартное шифрование, которое означает, что интернет-провайдер может получить доступ к частным данным в случае необходимости. Это стандартная система, которая используется в большинстве крупных онлайн-сервисов, таких как Gmail.

Meta не объявляла публично о своем решении отказаться от планов по внедрению E2EE. В марте она тихо обновила условия использования приложения.

Сообщения со сквозным шифрованием в Instagram больше не будут поддерживаться после 8 мая 2026 года. Если у вас есть чаты, на которые повлияет это изменение, вы увидите инструкции по загрузке медиафайлов или сообщений, которые вы, возможно, захотите сохранить.

Meta сообщила в своем комментарии, что решение было принято из-за того, что слишком мало пользователей выбирали эту функцию.

E2EE является стандартной функцией в Signal, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage от Apple и Google Messages. Telegram предлагает ее как опцию, но не по умолчанию. X, ранее Twitter, предлагает подобную систему для прямых сообщений, хотя критики говорят, что она не отвечает отраслевым стандартам.

Snapchat использует ее для фотографий и видео в сообщениях и заявлял, что планирует распространить ее на текст. А TikTok в марте сообщил, что нет планов внедрять эту технологию для прямых сообщений.