Користувачі назвали найкращі iPhone — рейтинг
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Користувачі назвали найкращі iPhone — рейтинг

Найкращі iPhone в історії — версія користувачів
Джерело:  online.ua

iPhone 12 mini, який був представлений ще 6 років тому, виявився найкращим за версією користувачів пристроїв Apple. У межах нового опитування стало відомо, що він отримав рекордні 95,62% позитивних відгуків.

Головні тези:

  • Більше ніж iPhone 12 mini, користувачі люблять лише iPad Air 4.
  • Він досі залишається актуальним і потужним пристроєм з 96,92% позитивних відгуків. 

Найкращі iPhone в історії — версія користувачів

Головною особливістю iPhone 12 mini є поєднання флагманської "начинки" старших моделей з надкомпактним корпусом, пише Antutu.

Враховуючи аномальний дефіцит компактних телефонів, популярність цього смартфона цілком логічна.

Також користувачі не приховують, що обожнюють iPhone SE2 — він опинився на другій сходинці у рейтингу та зібрав 94,79% позитивних відгуків. Варто зазначити, що він також був представлений в 2020 році.

За словами опитаних, вони обожнюють цей смартфон за класичний маленький форм-фактор (діагональ 4,7 дюйма) і наявність фізичної кнопки Touch ID. Також він, як і раніше, отримує свіжі версії iOS.

До трійки найкращих зміг пробитися і iPhone Air — його роботою задоволені 94,09% користувачів.

На старті тонкий iPhone сприйняли досить прохолодно, проте після того, як магазини почали пропонувати знижки, сприйняття публіки почало змінюватися. У топ-10 також опинилися iPhone 16e та iPhone 8.

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