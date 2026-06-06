Користувачі назвали найкращі iPhone — рейтинг

iPhone 12 mini, який був представлений ще 6 років тому, виявився найкращим за версією користувачів пристроїв Apple. У межах нового опитування стало відомо, що він отримав рекордні 95,62% позитивних відгуків.

Найкращі iPhone в історії — версія користувачів

Головною особливістю iPhone 12 mini є поєднання флагманської "начинки" старших моделей з надкомпактним корпусом, пише Antutu.

Враховуючи аномальний дефіцит компактних телефонів, популярність цього смартфона цілком логічна.

Також користувачі не приховують, що обожнюють iPhone SE2 — він опинився на другій сходинці у рейтингу та зібрав 94,79% позитивних відгуків. Варто зазначити, що він також був представлений в 2020 році.

За словами опитаних, вони обожнюють цей смартфон за класичний маленький форм-фактор (діагональ 4,7 дюйма) і наявність фізичної кнопки Touch ID. Також він, як і раніше, отримує свіжі версії iOS.

До трійки найкращих зміг пробитися і iPhone Air — його роботою задоволені 94,09% користувачів.