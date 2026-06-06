Пользователи назвали лучшие iPhone — рейтинг
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Пользователи назвали лучшие iPhone — рейтинг

Лучшие iPhone в истории — версия пользователей
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Источник:  online.ua

iPhone 12 mini, который был представлен еще 6 лет назад, оказался лучшим по версии пользователей устройств Apple. В рамках нового опроса стало известно, что он получил рекордные 95,62% положительных отзывов.

Главные тезисы

  • Больше чем iPhone 12 mini, пользователи любят только iPad Air 4.
  • Он до сих пор остается актуальным и мощным устройством с 96,92% положительных отзывов.

Лучшие iPhone в истории — версия пользователей

Главной особенностью iPhone 12 mini является сочетание флагманской "начинки" старших моделей со сверхкомпактным корпусом, пишет Antutu.

Учитывая аномальный дефицит компактных телефонов, популярность этого смартфона вполне логичная.

Также пользователи не скрывают, что обожают iPhone SE2 — он оказался на второй строчке в рейтинге и собрал 94,79% положительных отзывов. Следует отметить, что он также был представлен в 2020 году.

По словам опрошенных, они обожают этот смартфон за классический маленький форм-фактор (диагональ 4,7 дюйма) и наличие физической кнопки Touch ID. Также он по-прежнему получает свежие версии iOS.

В тройку лучших смог пробиться и iPhone Air — его работой довольны 94,09% пользователей.

На старте тонкий iPhone восприняли достаточно прохладно, однако после того, как магазины начали предлагать скидки, восприятие публики изменилось. В топ-10 также оказались iPhone 16e и iPhone 8.

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