Королівські ВМС перехопили російські корвет і танкер у водах Британії

Королівський військово-морський флот Великої Британії перехопив російський корвет RFN Stoikiy і танкер у своїх територіальних водах.
Головні тези:
- Королівські ВМС Британії перехопили російський корвет RFN Stoikiy і танкер у своїх територіальних водах.
- Військово-морська діяльність Росії у водах навколо Великої Британії зросла на 30% за останні два роки за даними британського Міноборони.
- Британія відзначила безрозсудні та небезпечні дії російського шпигунського корабля направлені на пілотів літаків-розвідників.
Корвет і танкер РФ порушили територіальні води Британії
У заяві Міністерства оборони Британії йдеться про те, що британський патрульний корабель HMS Severn протягом двох тижнів слідкував за російським корветом RFN Stoikiy і танкером Yelnya, коли вони пропливали через Ла-Манш.
Severn зрештою передав функції спостереження неназваному союзнику по НАТО біля узбережжя Бретані.
Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як міністр оборони Джон Гілі повідомив журналістам, що російський шпигунський корабель «Янтарь» направив лазери на пілотів літаків-розвідників, які стежили за його діяльністю біля берегів Шотландії.
Загалом, за даними британського Міноборони, військово-морська діяльність Росії у водах навколо Великої Британії за останні два роки зросла на 30%.
У відомстві додали, що, крім кораблів, що базуються біля берегів Великої Британії, королівство розгорнуло три літаки-розвідники Poseidon в Ісландії в рамках місії НАТО з патрулювання російських кораблів і підводних човнів у Північній Атлантиці та Арктиці.
