Королівські ВМС перехопили російські корвет і танкер у водах Британії
Категорія
Світ
Дата публікації

Королівські ВМС перехопили російські корвет і танкер у водах Британії

корвет
Read in English
Джерело:  CNN

Королівський військово-морський флот Великої Британії перехопив російський корвет RFN Stoikiy і танкер у своїх територіальних водах.

Головні тези:

  • Королівські ВМС Британії перехопили російський корвет RFN Stoikiy і танкер у своїх територіальних водах.
  • Військово-морська діяльність Росії у водах навколо Великої Британії зросла на 30% за останні два роки за даними британського Міноборони.
  • Британія відзначила безрозсудні та небезпечні дії російського шпигунського корабля направлені на пілотів літаків-розвідників.

Корвет і танкер РФ порушили територіальні води Британії

У заяві Міністерства оборони Британії йдеться про те, що британський патрульний корабель HMS Severn протягом двох тижнів слідкував за російським корветом RFN Stoikiy і танкером Yelnya, коли вони пропливали через Ла-Манш.

Severn зрештою передав функції спостереження неназваному союзнику по НАТО біля узбережжя Бретані.

Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як міністр оборони Джон Гілі повідомив журналістам, що російський шпигунський корабель «Янтарь» направив лазери на пілотів літаків-розвідників, які стежили за його діяльністю біля берегів Шотландії.

Британія назвала дії «Янтаря» «безрозсудними і небезпечними», додавши, що країна готова реагувати на будь-які вторгнення на свою територію.

Загалом, за даними британського Міноборони, військово-морська діяльність Росії у водах навколо Великої Британії за останні два роки зросла на 30%.

У відомстві додали, що, крім кораблів, що базуються біля берегів Великої Британії, королівство розгорнуло три літаки-розвідники Poseidon в Ісландії в рамках місії НАТО з патрулювання російських кораблів і підводних човнів у Північній Атлантиці та Арктиці.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія планує побудувати нові заводи з виробництва боєприпасів та вибухівки — коли саме
Міноборони Британії
Британія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британія готова відправити війська в Україну — коли саме
Що відомо про плани Британії
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Британія встановить на кораблі лазерні антидронові системи за понад 400 млн дол
Міноборони Британії
система

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?