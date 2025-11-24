Королівські ВМС перехопили російські корвет і танкер у водах Британії

Королівський військово-морський флот Великої Британії перехопив російський корвет RFN Stoikiy і танкер у своїх територіальних водах.

Корвет і танкер РФ порушили територіальні води Британії

У заяві Міністерства оборони Британії йдеться про те, що британський патрульний корабель HMS Severn протягом двох тижнів слідкував за російським корветом RFN Stoikiy і танкером Yelnya, коли вони пропливали через Ла-Манш.

Severn зрештою передав функції спостереження неназваному союзнику по НАТО біля узбережжя Бретані.

Ця новина з'явилася через кілька днів після того, як міністр оборони Джон Гілі повідомив журналістам, що російський шпигунський корабель «Янтарь» направив лазери на пілотів літаків-розвідників, які стежили за його діяльністю біля берегів Шотландії.

Британія назвала дії «Янтаря» «безрозсудними і небезпечними», додавши, що країна готова реагувати на будь-які вторгнення на свою територію.

Загалом, за даними британського Міноборони, військово-морська діяльність Росії у водах навколо Великої Британії за останні два роки зросла на 30%.