Королевские ВМС перехватили российские корвет и танкер в водах Британии

Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российский корвет RFN Stoikiy и танкер в своих территориальных водах.
Главные тезисы
- Королевские ВМС Великобритании перехватили российский корвет и танкер в своих территориальных водах.
- Военно-морская деятельность России в водах вокруг Великобритании выросла на 30% за последние два года.
- Действия российского шпионского корабля, направленные на пилотов самолетов-разведчиков, оценены Британией как безрассудные и опасные.
Корвет и танкер РФ нарушили территориальные воды Британии
В заявлении Министерства обороны Британии говорится, что британский патрульный корабль HMS Severn в течение двух недель следил за российским корветом RFN Stoikiy и танкером Yelnya, когда они проплывали через Ла-Манш.
Severn наконец передал функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у побережья Бретани.
Эта новость появилась спустя несколько дней после того, как министр обороны Джон Гили сообщил журналистам, что российский шпионский корабль «Янтарь» направил лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за его деятельностью у берегов Шотландии.
По данным британского Минобороны, военно-морская деятельность России в водах вокруг Великобритании за последние два года выросла на 30%.
В ведомстве добавили, что, кроме кораблей, базирующихся у берегов Великобритании, королевство развернуло три самолета-разведчика Poseidon в Исландии в рамках миссии НАТО по патрулированию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.
