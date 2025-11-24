Королевские ВМС перехватили российские корвет и танкер в водах Британии
Королевские ВМС перехватили российские корвет и танкер в водах Британии

Источник:  CNN

Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российский корвет RFN Stoikiy и танкер в своих территориальных водах.

  • Королевские ВМС Великобритании перехватили российский корвет и танкер в своих территориальных водах.
  • Военно-морская деятельность России в водах вокруг Великобритании выросла на 30% за последние два года.
  • Действия российского шпионского корабля, направленные на пилотов самолетов-разведчиков, оценены Британией как безрассудные и опасные.

Корвет и танкер РФ нарушили территориальные воды Британии

В заявлении Министерства обороны Британии говорится, что британский патрульный корабль HMS Severn в течение двух недель следил за российским корветом RFN Stoikiy и танкером Yelnya, когда они проплывали через Ла-Манш.

Severn наконец передал функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у побережья Бретани.

Эта новость появилась спустя несколько дней после того, как министр обороны Джон Гили сообщил журналистам, что российский шпионский корабль «Янтарь» направил лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за его деятельностью у берегов Шотландии.

Британия назвала действия «Янтаря» «безрассудными и опасными», добавив, что страна готова реагировать на вторжение на свою территорию.

По данным британского Минобороны, военно-морская деятельность России в водах вокруг Великобритании за последние два года выросла на 30%.

В ведомстве добавили, что, кроме кораблей, базирующихся у берегов Великобритании, королевство развернуло три самолета-разведчика Poseidon в Исландии в рамках миссии НАТО по патрулированию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

