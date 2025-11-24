Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российский корвет RFN Stoikiy и танкер в своих территориальных водах.

Корвет и танкер РФ нарушили территориальные воды Британии

В заявлении Министерства обороны Британии говорится, что британский патрульный корабль HMS Severn в течение двух недель следил за российским корветом RFN Stoikiy и танкером Yelnya, когда они проплывали через Ла-Манш.

Severn наконец передал функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО у побережья Бретани.

Эта новость появилась спустя несколько дней после того, как министр обороны Джон Гили сообщил журналистам, что российский шпионский корабль «Янтарь» направил лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за его деятельностью у берегов Шотландии.

Британия назвала действия «Янтаря» «безрассудными и опасными», добавив, что страна готова реагировать на вторжение на свою территорию.

По данным британского Минобороны, военно-морская деятельность России в водах вокруг Великобритании за последние два года выросла на 30%.