"Космічна ялинка". Астрономи виявили незвичайну туманність у сузір’ї Єдинорога

У космосі зародилася “Різдвяна ялинка”

Астрономи звернули увагу на незвичайне зоряне скупчення, яке за формою нагадує різдвяну ялинку і світиться в одному з найактивніших "пологових будинків" Чумацького Шляху.

Об’єкт отримав назву Cosmic Christmas Tree ("Космічна ялинка") і розташований у межах туманності NGC 2264 приблизно за 2 700 світлових років від Землі.

Регіон знаходиться в малопомітному сузір’ї Єдинорога, поблизу щільної центральної площини Чумацького Шляху, де досі у великій кількості зберігаються газ і космічний пил. Саме завдяки цьому тут активно формуються нові зорі.

Свою святкову назву скупчення отримало через трикутний візерунок, який утворюють молоді зорі. На телескопічних знімках ця конфігурація дуже схожа на різдвяну ялинку. Втім, за привабливим виглядом ховається надзвичайно динамічне середовище. Усередині газово-пилових хмар зорі продовжують народжуватися, виділяти величезну кількість енергії та змінювати простір навколо себе.

Для науковців NGC 2264 цінна тим, що в одному регіоні можна спостерігати одразу кілька стадій формування зірок: від колапсу щільних хмар до моменту, коли молоді світила починають "витісняти" матеріал, з якого самі й утворилися.

Туманність NGC 2264 містить величезні маси водневого газу, змішаного з густим космічним пилом. Коли новонароджені зорі нагріваються, вони випромінюють потужне ультрафіолетове світло, яке збуджує атоми водню. У результаті великі ділянки туманності світяться червоним. Поширити

Астрономи класифікують такі області як емісійні туманності. Темні пилові смуги, що проходять крізь них, блокують світло далеких зорь і створюють різкі контрасти.