"Космическая елка". Астрономы проявили необычную туманность в созвездии Единорога
"Космическая елка". Астрономы проявили необычную туманность в созвездии Единорога

космос
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Это звездное скопление расположено в слабом созвездии Единорога, близ плотной срединной плоскости Млечного Пути.

Главные тезисы

  • Объект получил название Cosmic Christmas Tree ("Космическая елка").
  • Свое праздничное название скопления имеет через треугольный узор, который образуют молодые звезды.

В космосе зародилась "Рождественская елка"

Астрономы обратили внимание на необычное звездное скопление, которое по форме напоминает рождественскую елку и светится в одном из самых активных роддомов Млечного Пути.

Объект получил название Cosmic Christmas Tree ("Космическая елка") и расположен в пределах туманности NGC 2264 примерно в 2 700 световых годах от Земли.

Регион находится в малозаметном созвездии Единорога, близ плотной центральной плоскости Млечного Пути, где до сих пор в большом количестве хранятся газ и космическая пыль. Именно благодаря этому здесь активно формируются новые звезды.

Свое праздничное название скопление получило из-за треугольного узора, который образуют молодые звезды. На телескопических снимках эта конфигурация очень похожа на рождественскую елку. Впрочем, за привлекательным видом скрывается очень динамичная среда. Внутри газово-пылевых облаков звезды продолжают рождаться, выделять огромное количество энергии и изменять пространство вокруг себя.

Для ученых NGC 2264 ценна тем, что в одном регионе можно наблюдать сразу несколько стадий формирования звезд: от коллапса плотных облаков до момента, когда молодые светила начинают вытеснять материал, из которого сами и образовались.

Туманность NGC 2264 содержит огромные массы водородного газа, смешанного с густой космической пылью. Когда новорожденные звезды нагреваются, они излучают мощный ультрафиолетовый свет, возбуждающий атомы водорода. В результате обширные участки туманности светятся красным.

Астрономы классифицируют такие области, как эмиссионные туманности. Темные пылевые полосы, проходящие через них, блокируют свет далеких звезд и создают резкие контрасты.

Впрочем, пыль не только поглощает свет. Вблизи горячих звезд он рассеивает голубые волны, формируя так называемые отражательные туманности. Само сочетание красного и голубого сияния придает Космической елке многослойный, почти праздничный вид.

