Космічні сонячні електростанції стануть майбутнім Європи — прогноз науковців

Британські вчені змоделювали енергосистему Європи і дійшли висновку, що сонячні електростанції в космосі можуть бути вигіднішими за наземні. Такий підхід забезпечить стабільне постачання енергії, значно зменшить витрати та залежність від погодних умов на Землі.

Сонячні панелі у космосі нададуть енергетичну незалежність Європі

Вперше для європейського континенту було проведено масштабне комп'ютерне моделювання, щоб знайти шляхи до енергетичної безпеки регіону через відновлювані джерела.

Дослідження, виконане вченими з Королівського коледжу Лондона, показало, що найефективнішим рішенням може стати перехід на сонячні електростанції космічного базування.

Створена модель охопила 33 країни, враховуючи попит на електроенергію, її виробництво та зберігання. Базуючись на останніх даних NASA про можливості сонячних панелей у космосі, дослідники визначили найдешевший варіант для задоволення енергетичних потреб Європи.

Результати показали, що система космічних панелей здатна знизити вартість всієї європейської енергосистеми на 15%. Крім того, це дозволить скоротити використання акумуляторних сховищ енергії більш ніж на дві третини. Поширити

Вчені зробили висновок, що до 2050 року сонячні батареї в космосі можуть забезпечувати до 80% відновлюваної енергії в Європі. Це означає, що можна буде відмовитися від будівництва 80% запланованих на континенті сонячних та вітрових електростанцій.

Головною перевагою космічних джерел є їхня здатність розв'язати проблему нерегулярного та залежного від погоди енергопостачання, оскільки вони працюватимуть над атмосферою, забезпечуючи постійну потужність.

Водночас дослідження має певні обмеження. Моделювання не враховувало можливі збої під час передачі енергії на Землю, необхідність корекції орбіт, зіткнення з космічним сміттям та інші технічні нюанси.

Також вчені зазначають, що відповідні технології для створення космічних електростанцій з'являться не раніше 2050 року.

Проте науковці закликають рухатися в цьому напрямку вже зараз, оскільки він є найбільш вигідним для європейського споживача.