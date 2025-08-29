Космические солнечные электростанции станут будущим Европы — прогноз ученых

Британские ученые смоделировали энергосистему Европы и пришли к выводу, что солнечные электростанции в космосе могут быть выгоднее наземных. Такой подход обеспечит стабильную поставку энергии, значительно уменьшит расходы и зависимость от погодных условий на Земле.

Солнечные панели в космосе предоставят энергетическую независимость Европе

Впервые для европейского континента было проведено масштабное компьютерное моделирование, чтобы найти пути к энергетической безопасности региона через возобновляемые источники.

Исследование, проделанное учеными из Королевского колледжа Лондона, показало, что самым эффективным решением может стать переход на солнечные электростанции космического базирования.

Созданная модель охватила 33 страны, учитывая спрос на электроэнергию, ее производство и хранение. Основываясь на последних данных NASA о возможностях солнечных панелей в космосе, исследователи определили самый дешевый вариант для удовлетворения энергетических потребностей Европы.

Результаты проявили, что система космических панелей способна понизить цена всей европейской энергосистемы на 15%. Кроме того, это позволит сократить использование аккумуляторных хранилищ энергии более чем на две трети.

Ученые заключили, что к 2050 году солнечные батареи в космосе могут обеспечивать до 80% возобновляемой энергии в Европе. Это означает, что можно будет отказаться от строительства 80% от запланированных на континенте солнечных и ветровых электростанций.

Главным преимуществом космических источников является их способность решить проблему нерегулярного и зависимого от погоды энергоснабжения, поскольку они будут работать над атмосферой, обеспечивая постоянную мощность.

В то же время, исследование имеет определенные ограничения. Моделирование не учитывало возможные сбои при передаче энергии на Землю, необходимость коррекции орбит, столкновения с космическим мусором и другие технические нюансы.

Также ученые отмечают, что соответствующие технологии создания космических электростанций появятся не ранее 2050 года.

Однако ученые призывают двигаться в этом направлении уже сейчас, поскольку он наиболее выгоден для европейского потребителя.