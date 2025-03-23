Космічні "торнадо" вирують у центрі Чумацького Шляху — фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Космічні "торнадо" вирують у центрі Чумацького Шляху — фото

космічні торнадо
Джерело:  Space

Як повідомляють астрономи, їм вдалося зафіксувати "космічні торнадо", які лютують в серці Чумацького Шляху – поблизу надмасивної чорної діри Стрілець A*.

Головні тези:

  • Відкриття надає можливість краще зрозуміти цикли створення та руйнування у галактиці.
  • Ударні хвилі можуть призводити до виникнення “космічних торнадо” та вивільнення різних речовин у космос.

Що відомо про нове відкриття астрономів

Науковці звертають увагу на те, що це відкриття дає можливість краще зрозуміти цикли створення та руйнування у серці галактики.

Що важливо розуміти, раніше вчені були переконані, що ця частина нашої галактики містить хмари пилу та молекул, які постійно перебувають у циклі створення та руйнування.

Попри це ,механізм, який рухає цей процес, залишався загадкою доволі довгий період часу.

З заявою з цього приводу виступив керівник дослідницької групи Кай Ян з Шанхайського університету Цзяо Тонг.

Ми зафіксували, що ці довгі та вузькі філаменти розташовані далі від будь-яких областей зореутворення", на відміну від будь-яких об’єктів, яких ми знаємо. Вони справді здивували нас. Відтоді ми розмірковували, що це таке, — заявив він.

Науковці озвучили припущення, що “космічні торнадо” виникають завдяки ударним хвилям, що призводить до вивільнення монооксиду кремнію та органічних молекул у міжзоряне середовище.

Фото: Кай Ян та інші

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