Космічні "торнадо" вирують у центрі Чумацького Шляху — фото

Як повідомляють астрономи, їм вдалося зафіксувати "космічні торнадо", які лютують в серці Чумацького Шляху – поблизу надмасивної чорної діри Стрілець A*.
Головні тези:
- Відкриття надає можливість краще зрозуміти цикли створення та руйнування у галактиці.
- Ударні хвилі можуть призводити до виникнення “космічних торнадо” та вивільнення різних речовин у космос.
Що відомо про нове відкриття астрономів
Науковці звертають увагу на те, що це відкриття дає можливість краще зрозуміти цикли створення та руйнування у серці галактики.
Що важливо розуміти, раніше вчені були переконані, що ця частина нашої галактики містить хмари пилу та молекул, які постійно перебувають у циклі створення та руйнування.
Попри це ,механізм, який рухає цей процес, залишався загадкою доволі довгий період часу.
З заявою з цього приводу виступив керівник дослідницької групи Кай Ян з Шанхайського університету Цзяо Тонг.
Науковці озвучили припущення, що “космічні торнадо” виникають завдяки ударним хвилям, що призводить до вивільнення монооксиду кремнію та органічних молекул у міжзоряне середовище.
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